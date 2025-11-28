Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα πληρωθούν οι δικαιούχοι από την ΑΑΔΕ

Εντός της ημέρας θα γίνει η πληρωμή για το εφάπαξ επίδομα ενοικίου. Αντίθετα, με τον ΟΠΕΚΑ που έκανε τις πληρωμές του χθες, η ΑΑΔΕ καταβάλει τα χρήματα την ίδια μέρα με την ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου, αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

Τι κάνουν όσοι δεν λάβουν την επιστροφή ενοικίου

Όσοι από τους ενοικιαστές οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δεν λάβουν την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται.

Οι μισθωτές που θα μείνουν χωρίς την ενίσχυση θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στις περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης, οι λόγοι μπορεί να αφορούν:

Την εφαρμογή των προϋποθέσεων για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας.

Τη μη πλήρωση των νόμιμων όρων για κάποια από τις μισθώσεις φοιτητών, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας.

Ασυμφωνία στο ποσό του μισθώματος, εφόσον έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης του ενοικίου και το σχετικό μισθωτήριο που αποδεικνύει τα συμφωνηθέντα ποσά.