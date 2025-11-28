Κλήρωση προπληρωμένης κάρτας: Πότε θα ειδοποιηθούν οι νικητές

Υπομονή μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα μέχρι και τις 2/12/2025 θα πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι που συμμετείχαν στην κλήρωση προπληρωμένης κάρτας στην ΑΑΔΕ. Τότε είναι προγραμματισμένο να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης.

Οι νικητές θα λάβουν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου προσωποποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αριθμοσειρά του νικητήριου λαχνού τους.

Την ίδια ημερομηνία, οι κάτοχοι των προπληρωμένων καρτών θα μπορούν να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (https://prepaid.minscfa.gov.gr) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet και να δουν εάν περιλαμβάνονται στους νικητές της κλήρωσης.

Κλήρωση προπληρωμένης κάρτας: Πότε θα θα γίνουν οι πληρωμές

Το ποσό θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα τους, από 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2025.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά από την ολοκλήρωση της κλήρωσης δήλωσε: «Η δημόσια κλήρωση δεν είναι επίδομα, αλλά ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε τη χρήση των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με τη σημερινή κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους ενισχύουμε συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές που στηρίζουν τα νοικοκυριά και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».