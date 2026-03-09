Έρχεται νέο Fuel Pass για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου - Τι σχεδιάζεται

Δέσμη μέτρων έχει προετοιμάσει το κυβερνητικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και τώρα, στην πρώτη γραμμή των μέτρων φαίνεται ότι βρίσκεται η επαναφορά του Fuel Pass, για την ενίσχυση των πολιτών έναντι της αύξησης των καυσίμων.

Είναι χαρακτηριστικό πως η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης έχει ανέβει σημαντικά από την έναρξη του πολέμου, με την κατάσταση να μην αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες μέρες.

Το άνοιγμα της αγοράς σήμερα, Δευτέρα (09/03), παρουσιάζει μία εικόνα πανικού, με το βαρέλι πετρελαίου να αγγίζει ακόμα και τα 120 δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα Νέα, το Fuel Pass θα δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια. Υπενθυμίζεται πως πρωτοπαρουσιάστηκε το 2022, όταν ξέσπασε η τότε ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εικόνα, σήμερα, βέβαια κρίνεται ως χειρότερη από τότε.

Κατά πηγές, το όριο που θα κινητοποιήσει την κυβέρνηση είναι τα 100 δολάρια, που όχι απλώς έχουν φανεί, αλλά καταρριφθεί κατά πολύ.

Το ύψος της επιδότησης δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα, αλλά πιστεύεται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε χθεσινό του μήνυμα επεσήμανε πως «η χώρα μας θα αντιμετωπίσει κάθε αρνητική συνέπεια που πιθανώς να προκύψει από την τελευταία αναταραχή. Είτε αυτή θα αφορά την αγορά της ενέργειας, είτε ορισμένες ανατιμήσεις αγαθών ως επακόλουθο του αυξημένου κόστους παραγωγής και της θαλάσσιας μεταφοράς τους. Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και κυρίως τη βούληση να παρέμβουμε αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Το κάναμε, άλλωστε, στο παρελθόν. Και δεν θα διστάσουμε να το επαναλάβουμε και τώρα, υπό τις νέες συνθήκες. Έχοντας πάντα προτεραιότητα τη θωράκιση της πατρίδας και τη στήριξη της κοινωνίας».