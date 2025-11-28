Έρχεται «ψαλίδι» στις ενισχύσεις για τους αγρότες: Τα ποσά και ποιοι μένουν εκτός πληρωμών

Πολύ χαμηλότερη των προσδοκιών θα είναι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που ξεκινά σήμερα για τους αγρότες, με το ποσό να φτάνει τα 363 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 476 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν δοθεί το 2024.

Παράλληλα, μεγάλη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι 44.343 παραγωγοί μένουν εκτός της σημερινής πληρωμής, μπαίνοντας σε διαδικασία περαιτέρω διερεύνησης των στοιχείων τους.

Πρόκειται για αριθμό πολύ μεγαλύτερο από άλλες χρονιές και ήδη προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στις αγροτικές κοινότητες.

Ενισχύσεις στους αγρότες: «Στενεύουν» τα πορτοφόλια

Συνολικά, η προκαταβολή θα φτάσει σε 471.833 ΑΦΜ, δηλαδή περίπου 55.000 λιγότερους παραγωγούς σε σχέση με τους 527.229 που πληρώθηκαν πέρυσι.

Διαβάστε ακόμα: Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα πληρωθούν οι δικαιούχοι από την ΑΑΔΕ

Ένα μεγάλο μέρος της μείωσης αποδίδεται στις αλλαγές που επιβάλλουν οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο στοχευμένο «ξεκαθάρισμα» των αρχείων.

Οι δικαιούχοι που μένουν εκτός πληρωμής υπάγονται σε δύο κατηγορίες:

44.343 παραγωγοί για τους οποίους απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι και διασταυρώσεις. Μια ακόμη κατηγορία που σχετίζεται με υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων, όπου περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη «παγώσει».

Από την κυβέρνηση υπογραμμίζεται πως η μείωση χαρακτηρίζεται «προσωρινή» και ότι θα υπάρξει δεύτερη κατανομή όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Όπως ανακοινώθηκε, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να καταβληθούν συνολικά 538 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων:

363 εκατ. ευρώ: προκαταβολή βασικής ενίσχυσης 119 εκατ. ευρώ: προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (κομφούζιο, αυτόχθονες φυλές, νιτρορύπανση) 56 εκατ. ευρώ: έκτακτο μέτρο στήριξης κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά προβάτων

Μέχρι το τέλος του έτους, οι συνολικές πληρωμές αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ για το 2025 αναμένεται να φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ.