Έρχονται μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα: Οι κατηγορίες και από πότε θα ισχύσoυν

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στην πρόσθετη στήριξη των καταναλωτών για την αγορά ντίζελ αλλά και τις επικείμενες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός σημείωσε πως ο επόμενος χειμώνας θα είναι δύσκολος, σε περίπτωση που συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις» ανέφερε, ειδικότερα.

Οι τιμές των καυσίμων

Όσον αφορά στη μείωση της τιμής των καυσίμων, σημείωσε πως ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

«Δεν είμαστε θεατές. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις» τόνισε, προσθέτοντας ότι, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο.

Επεσήμανε, παράλληλα, πως στη ΔΕΘ η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο, καθώς και νέα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης.

Οι μειώσεις σε καταναλωτικά προϊόντα

Όσον αφορά στις τιμές των προϊόντων, επεσήμανε πως δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, αλλά τόνισε πως η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ εφαρμόστηκε ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους.

Ακόμα, κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων.

Οι μειώσεις θα αφορούν τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής. Η συλλογή των σχετικών κωδικών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι ανακοινώσεις αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Ωστόσο, 30 ή 40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια ενός νοικοκυριού αποτελούν σημαντική στήριξη για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται» είπε.