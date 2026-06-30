Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: Πόση έκπτωση δίνει για αεροπορικά εισιτήρια - «Στηρίζουμε τους νέους στην πράξη»

Σε σταθερή τροχιά διεύρυνσης βρίσκεται ο θεσμός για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (European Youth Card – EYCA) στην Ελλάδα, με το δίκτυο των συνεργατών του να επεκτείνεται διαρκώς προς όφελος των νέων ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανακοίνωσε μια νέα, σημαντική συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία SKY Express, η οποία εντάσσεται πλέον επίσημα στο δίκτυο των συνεργατών της κάρτας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η σύμπραξη αυτή αποσκοπεί στην παροχή αποκλειστικών προνομίων για τη νέα γενιά, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις της εντός και εκτός συνόρων, μεταφέρει το Orange Press Agency.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων - Οι εκπτώσεις και το δίκτυο

Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι νέοι κάτοχοι της κάρτας θα έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από έκπτωση 10% στα αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού και 15% στα εισιτήρια εξωτερικού της SKY express.

Η εταιρεία διαθέτει στόλο 29 αεροσκαφών και εξυπηρετεί συνολικά 60 προορισμούς (33 στο εσωτερικό και 27 στο εξωτερικό), μια κίνηση που, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, ενισχύει την κινητικότητα των νέων για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς λόγους.

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Από την πλευρά του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τονίζεται ότι η εν λόγω συνέργεια αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών παροχών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των νέων 13 έως 30 ετών.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας δηλώνοντας:

«Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στηρίζουμε όσα ανοίγουν δρόμους και δημιουργούν προοπτικές για τη νέα γενιά: τις μετακινήσεις, τις σπουδές, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό.

[...] Η στήριξη της νέας γενιάς πρέπει να φαίνεται στην πράξη, με παροχές που μειώνουν το κόστος και κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση σε εμπειρίες, ευκαιρίες και νέους προορισμούς».

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες.

Παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα βάση για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς.

Ειδικότερα, απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13- 30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές, από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα καταστήματα, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες, ο αθλητισμός και ο τουρισμός.