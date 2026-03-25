«Φάσμα επιλογών» απέναντι στο ενεργειακό σοκ έχει η ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στη διάθεσή της διάφορες επιλογές για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Έκανε λόγο για μέτρα που θα προσαρμοστούν ανάλογα με την έκταση και τη διάρκειά του πολέμου.

Η ΕΚΤ δεν θα «παραλύσει από δισταγμό» και έχει στη διάθεσή της ένα «διαβαθμισμένο φάσμα επιλογών αντίδρασης» σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική, δήλωσε η ίδια, χωρίς να διευκρινίσει ποιες είναι οι επιλογές αυτές.

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σήμερα, πάντως, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν άνοδο στο ξεκίνημα των συναλλαγών, εν μέσω ελπίδων για επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές αναγγελίες περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο στο Παρίσι ενισχύθηκε κατά 1,32%, στη Φρανκφούρτη κατά 1,68%, στο Λονδίνο κατά 0,83% και στο Μιλάνο κατά 1,34%.