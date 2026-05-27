Φορο-απόβαση στα νησιά με ΑΙ, drones και «μυστικούς» εφοριακούς - Έρχεται σαφάρι ελέγχων

Με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακά «όπλα» αλλά και εφοριακούς που θα κινούνται ως… τουρίστες, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στις τουριστικές περιοχές και τα νησιά.

Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση αναμένεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όταν κλιμάκια ελέγχου θα «σαρώσουν» δημοφιλείς προορισμούς, εστιάζοντας κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, μπαρ, beach bars, καταστήματα λιανικής, αλλά και σε εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και συνεργεία αυτοκινήτων που δεν εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο.

