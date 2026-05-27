Φορο-απόβαση στα νησιά με ΑΙ, drones και «μυστικούς» εφοριακούς - Έρχεται σαφάρι ελέγχων

Με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακά «όπλα» αλλά και εφοριακούς που θα κινούνται ως… τουρίστες, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στις τουριστικές περιοχές και τα νησιά.
Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση αναμένεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όταν κλιμάκια ελέγχου θα «σαρώσουν» δημοφιλείς προορισμούς, εστιάζοντας κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, μπαρ, beach bars, καταστήματα λιανικής, αλλά και σε εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και συνεργεία αυτοκινήτων που δεν εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Το νέο επιτελείο του Τσίπρα, η μεγάλη συζήτηση για τις ίσες αμοιβές και τα νεύρα στο ΠΑΣΟΚ
- Μήνυση στον Δημητριάδη έκανε ο Μαρινάκης: «Το θράσος δεν έχει όρια», απαντά εκείνος
- «Πες το επιτέλους, μας έσκασες»: Η επιστροφή Τσίπρα και η... ωραία ΕΛ.Α.Σ
- Μαριάντα Πιερίδη: «Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει - Μπορεί τέσσερις, νομίζω είναι τρεις, δεν θυμάμαι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.