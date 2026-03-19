Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση για την έκπτωση 4% - Μέχρι πότε είναι η νέα προθεσμία

Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.
Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.
Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου, ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026.
- Το Ιράν χτυπά ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο - Απειλές Τραμπ για μαζικές επιθέσεις - LIVE οι εξελίξεις
- Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η απεργία - Τι κάνουν οι επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Νέα στοιχεία για την Καλαμαριά: Φέρεται να εμπλέκεται κορυφαίος αθλητικός παράγοντας
- Ο μυθικός Αττίκ, η περίφημη «Μάντρα» και το τραγικό τέλος του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.