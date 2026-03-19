Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση για την έκπτωση 4% - Μέχρι πότε είναι η νέα προθεσμία

Νέα παράταση δόθηκε για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%.

Φορολογικές δηλώσεις
Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου, ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ