Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι ισχύει με τα ανείσπρακτα ενοίκια και την έκπτωση φόρου

Η περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το 2026 ξεκίνησε, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα. Οι φορολογούμενοι καλούνται και φέτος να υποβάλουν τη δήλωσή τους νωρίτερα από ό,τι συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2025 φέρουν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων:

Προσυμπληρωμένες Δηλώσεις

Περισσότερες από 1,5 εκατομμύρια δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους είναι προσυμπληρωμένες από την ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και, εφόσον είναι σωστά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026.

Καλό είναι να προηγηθεί έλεγχος από τους φορολογούμενους πριν την αυτόματη υποβολή, ώστε να αποφευχθούν λάθη και η ανάγκη για τροποποιητικές δηλώσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εκπτώσεις για Υποβολή Δηλώσεων

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τη δήλωσή τους νωρίτερα μπορούν να επωφεληθούν από τις παρακάτω εκπτώσεις, εφόσον εξοφλήσουν τον φόρο τους εφάπαξ:

4% για εφάπαξ πληρωμή φόρου για δηλώσεις που υποβάλλονται έως 15 Μαΐου 2026

3% για εφάπαξ πληρωμή φόρου για δηλώσεις που υποβάλλονται από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2026

2% για εφάπαξ πληρωμή φόρου για δηλώσεις που υποβάλλονται από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2026

Τρόπος Καταβολής Φόρου

Η καταβολή του φόρου μπορεί να γίνει σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και τις υπόλοιπες έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Εναλλακτικά, όσοι επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026, μπορούν να επωφεληθούν από τις αντίστοιχες εκπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Ανείσπρακτα Ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία και δεν έχουν εισπράξει τα μισθώματα από τους ενοικιαστές τους, έχουν τη δυνατότητα να μην φορολογηθούν για τα ανείσπρακτα ενοίκια, εφόσον έχουν προβεί σε αγωγή ή διαταγή πληρωμής κατά του μισθωτή και αποστείλουν τα σχετικά έγγραφα ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, ώστε να ενεργοποιηθεί ο ειδικός κωδικός ανείσπρακτων ενοικίων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ο εκμισθωτής υποχρεούται να φορολογηθεί για τα ποσά αυτά, ακόμη και αν δεν τα έχει εισπράξει.