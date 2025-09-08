Φορολογική μεταρρύθμιση: Ποιοι βλέπουν τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις - Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ θα δουν τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Τη μεγάλη διαφορά κάνει ο ενδιάμεσος συντελεστής 39% (από 44%) που έρχεται στη φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ο οποίος οδηγεί σε ουσιαστικές μειώσεις φόρων κυρίως για οικογένειες με παιδιά.

Διαβάστε ακόμα: Η εφεύρεση που έκανε τους καταναλωτές να ξοδεύουν περισσότερα στο σουπερμάρκετ

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, σε συνδυασμό με τον εμβόλιμο, φέρνουν ελαφρύνσεις ακόμα και 5.000 ευρώ ετησίως για αξιωματούχους του κράτους, βουλευτές, άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη επιχειρήσεων, μεγαλογιατρούς, μεγαλοδικηγόρους, μεταξύ άλλων.

Φορολογική μεταρρύθμιση - Οι ωφελούμενοι

Σημαντικό φορολογικό όφελος θα φέρει το νέο πλαίσιο και για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών

Νέος εργαζόμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, θα κερδίζει 1.283 ευρώ ετησίως από το μηδενικό φόρο που θα επιβάλλεται από το 2026 για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Ωστόσο, στην περίπτωση των νέων, ο αριθμός που επωφελείται είναι σχετικά περιορισμένος, εξ αιτίας άλλων παραγόντων όπως οι χαμηλές αμοιβές που κινούνται εντός του αφορολογήτου ορίου, και το ποσοστό της απασχόλησης (οι νέοι κάτω των 25 ετών που εργάζονται στην Ελλάδα είναι μόλις 18,2% με τη χώρα να έχει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27 σε αυτόν τον τομέα).

Περιορισμένο είναι το φορολογικό όφελος και για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες όταν πρόκειται για ετήσια εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ, ζώνη στην οποία κινείται η πλειονότητα των εργαζομένων που αμείβονται με το μέσο μισθό των 1.300 ευρώ.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος άνω των 30 ετών, που λαμβάνει τον μέσο μισθό, θα έχει ετήσιο όφελος 160 ευρώ, που προφανώς δύσκολα μπορεί να καλύψει το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Φορολογική μεταρρύθμιση - Τι ισχύει με συνταξιούχους

Περιορισμένα οφέλη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα έχουν και οι συνταξιούχοι με συντάξεις κάτω από τη ζώνη των 800 ευρώ το μήνα (ο αριθμός τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο), δεδομένου ότι οι απολαβές τους κινούνται πλησίον του αφορολογήτου ορίου των 8.636 ευρώ (χωρίς παιδιά).

Ανεξάρτητα από το αν οι ελαφρύνσεις είναι μικρές ή μεγάλες, αφορούν ωστόσο περίπου 4,1 εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, καθώς το σύνολο σχεδόν του δημοσιονομικού χώρου (1,75 δισ. ευρώ) διατέθηκε από την κυβέρνηση για τη στήριξη των εισοδημάτων και κυρίως των οικογενειών με παιδιά.

Από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και θα εξειδικεύσει σήμερα το οικονομικό επιτελείο προκύπτουν-μεταξύ των άλλων- τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

Για εισοδήματα 60.000 ευρώ και άνω, έρχονται μειώσεις από 1.600 έως και 5.050 ευρώ.

Για εισοδήματα μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ οι φοροελαφρύνσεις είναι της τάξεως των 20 έως 600 ευρώ το χρόνο (οι φορολογούμενοι κερδίζουν από 1,66 έως και 50 ευρώ το μήνα).

Περίπου 5 εκατ. φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα, τα οποία δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ το χρόνο, δεν έχουν καμιά ουσιαστική ελάφρυνση καθώς στη συντριπτική τους πλειονότητα βρίσκονται εντός του αφορολογήτου ορίου.

Στα εισοδήματα από ενοίκια, η μείωση από 35% σε 25%, του συντελεστή για ετήσια ποσά ενοικίων από 12.000 έως 24.000 ευρώ, ευνοεί τους ιδιοκτήτες με εισοδήματα από ενοίκια μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ το χρόνο ή των 1.000 ευρώ το μήνα και πιο πολύ αυτούς οι οποίοι εισπράττουν συνολικά ποσά από ενοίκια μεγαλύτερα από 24.000 ευρώ το χρόνο ή 2.000 ευρώ το μήνα, οι οποίοι κερδίζουν συνολικές μειώσεις φόρου της τάξεως των 1.200 ευρώ το χρόνο. Για όσους εισπράττουν ενοίκια συνολικού ύψους μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο ή μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα, δεν προβλέπεται καμία μείωση φορολογικού συντελεστή