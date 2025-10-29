Φορολογικό νομοσχέδιο: Πόσα κερδίζουν τα νοικοκυριά από τις φοροελαφρύνσεις

Φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές «ανάσες» συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ ενσωματώνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τη μερίδα του λέοντος να κατέχουν οι αλλαγές στη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με το insider.gr.

Ειδικότερα, με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το ετήσιο κόστος των νέων ρυθμίσεων, έχει ως εξής:

-1,2 δισ. ευρώ το 2026 και 1,7 δισ. ευρώ το 2027 από τις αλλαγές στη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα με τους περισσότερο κερδισμένους να είναι φορολογούμενοι με παιδιά, νέοι έως 30 ετών, έχοντες μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

- 40 εκατ. ευρώ από τις μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη και εξαρτώμενα τέκνα.

- 90 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά από τη τροποποίηση της κλίμακας αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία με την προσθήκη ενδιάμεσου συντελεστή 25% στο τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 24.000 ευρώ.

- 38 εκατ. ευρώ για το έτος 2026 από τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και 75 εκατ. ευρώ περίπου για κάθε επόμενο έτος.

-25 εκατ. ευρώ από τη μείωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του πρώην νομού Δωδεκανήσων, εφόσον έχουν πληθυσμό, έως 20.000 κατοίκους.

-150 εκατ. ευρώ από τη θέσπιση καθεστώτος ενίσχυσης με τη μορφή προσαυξημένης έκπτωσης δαπανών στην περίοδο 2026-2028 για τομείς δραστηριότητας κατασκευής όπλων, πυρομαχικών, μηχανοκίνητων οχημάτων κ.λπ..

- 10 εκατ. ευρώ από τη μείωση του ποσοστού φορολόγησης εφημεριών ιατρικού προσωπικού, την απαλλαγή/μείωση από το ελάχιστο ποσό καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για ορισμένες κοινωνικές ομάδες (νέες μητέρες, επιχειρήσεις σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων).

- 22 εκατ. ευρώ από την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

- 6 εκατ. ευρώ από την εξαίρεση του ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, από τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

- 10 εκατ. ευρώ για τα έτη 2027 έως 2029 από την επέκταση της απαλλαγής από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα πρώτα 3 χρόνια, και για τις μακροχρόνιες μισθώσεις που θα συναφθούν εντός του έτους 2026, καθώς και από την βελτίωση των σχετικών προϋποθέσεων. Το μέτρο αφορά κενές κατοικίες και ακίνητα τύπου Airbnb που θα πέσουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης,

-18 εκατ. ευρώ από την παράταση της αναστολής της εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα αδιάθετα ακίνητα μέχρι το τέλος του 2026.

Αποδοχές - Επιδόματα

-127 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και 10,4 εκατ. ευρώ από την αύξηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.

- 3,6 εκατ. ευρώ από την καταβολή του επιδόματος ειδικών καθηκόντων σε συγκεκριμένους κλάδους προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

- 2,8 εκατ. ευρώ για το 2025 και 5,7 εκατ. ευρώ από το 2026 και μετά από την καταβολή επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό (περιλαμβανομένων και των Διευθυντών) των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

-11 εκατ. ευρώ από την καταβολή σε ετήσια βάση της προβλεπόμενης πρόσθετης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε.» (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων του φορέα.