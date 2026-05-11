H εταιρεία κολοσσός που εξαγοράζει τη Skroutz και το αστρονομικό ποσό που έδωσε

Η Blackstone, ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα ότι κεφάλαια που διαχειρίζεται ο κλάδος των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) της εταιρείας, κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Skroutz, της μεγαλύτερης πλατφόρμας online αγορών στην Ελλάδα, από το CVC Capital Partners Fund VII.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Skroutz αποτελεί τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, προσφέροντας περισσότερα από 26 εκατ. προϊόντα από περίπου 9.000 συνεργάτες σε 2,5 εκατ. ενεργούς χρήστες.

Ιδρύθηκε το 2005, και πλέον αποτελεί το μεγαλύτερο marketplace στην Ελλάδα με ιδιόκτητο δίκτυο μεταφορών (εταιρεία courier) και αποθηκών προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης και διεκπεραίωσης παραγγελιών, αδειοδοτημένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (fintech) καθώς και μια διαρκώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης εντός της πλατφόρμας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (retail media).

Οι ιδρυτές της Skroutz θα διαθέσουν μέρος του μετοχικού τους μεριδίου στο πλαίσιο της συναλλαγής, ωστόσο θα παραμείνουν ενεργοί και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO).

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026 υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Τα τελευταία χρόνια, η Skroutz έχει επεκτείνει την δραστηριότητα της πέρα από την ελληνική αγορά, εδραιώνοντας την παρουσία της στην Κύπρο και, πιο πρόσφατα, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με στόχο την εξάπλωση της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται τα τελευταία χρόνια στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης, με την αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ να κινείται σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, δημιουργεί σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης καθώς οι αγορές αυτές εξελίσσονται.

Ο Alexander Walsh, Senior Managing Director της Blackstone, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στις πλατφόρμες online αγορών, καθώς πιστεύουμε ότι η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη θα συνεχίσει να τις οδηγεί σε ουσιαστική ανάπτυξη.

Ο Γιώργος και η ομάδα της Skroutz έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική πλατφόρμα με ένα ισχυρό brand, η οποία πιστεύουμε ότι είναι σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει αυτή την αναπτυξιακή ευκαιρία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας».

Ο Άλεξ Φωτακίδης, Managing Partner και Επικεφαλής της CVC στην Ελλάδα, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για όλα όσα πέτυχε η Skroutz κατά τη διάρκεια της παραγωγικής μας συνεργασίας.

Μαζί με τους ιδρυτές και τη διοικητική ομάδα, πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, στις δυνατότητες ανάπτυξης των εμπόρων και την εμπειρία του καταναλωτή, εξελίσσοντας επιτυχημένα την εταιρεία από πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στο κορυφαίο marketplace στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η Skroutz διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία έχοντας τη Blackstone στο πλευρό της».

Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Skroutz, δήλωσε: «Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Skroutz. Από το ξεκίνημά της το 2005, η εταιρεία έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία μετασχηματισμού και ανάπτυξης.

Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στη CVC για την πολύτιμη υποστήριξή της τα τελευταία έξι χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Skroutz εξελίχθηκε με επιτυχία σε ένα ολοκληρωμένο marketplace, εδραιώνοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση.

Είμαστε εξίσου ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με την Blackstone, της οποίας η ισχυρή επενδυτική εμπειρία σε ηλεκτρονικά marketplaces και ψηφιακές πλατφόρμες την καθιστά εξαιρετικό συνεργάτη στη μελλοντική μας πορεία.

Χτίζοντας στη βάση που έχουμε δημιουργήσει, η Blackstone θα συμβάλει στην επιτάχυνση του επόμενου σταδίου καινοτομίας και ανάπτυξής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνιδρυτές, ολόκληρη την ομάδα της Skroutz, καθώς και τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν».