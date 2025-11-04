Χρέη στην εφορία: Στα σκαριά το σχέδιο «Λευκός Τειρεσίας» - Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν μειωμένα επιτόκια

Στα «σκαριά» βρίσκεται το νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ και του Υπουργείο Οικονομικών, ονόματι «Λευκός Τειρεσίας», για τους συνεπείς φορολογούμενους.

Η ημερομηνία δημιουργίας του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αλλά, σύμφωνα με το Action24, βρίσκεται στην ατζέντα του Υπουργείου πολλούς μήνες.

Το σχέδιο, που προβλέπει τη δημιουργία νέου μητρώου, θα απευθύνεται σε φορολογούμενους που είναι συνεπής και μέσω της διαδικασίας θα μπορούν να διεκδικήσουν μειωμένα επιτόκια για την ρύθμιση τους - σε περίπτωση που θέλουν να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση.

Συνεπώς, ο «Λευκός Τειρεσίας» περιλαμβάνει:

εὐνοϊκότερα επιτόκια

περισσότερες δόσεις (δηλαδή αντί για 24 δόσεις, όσοι καταφέρουν να μπουν στο συγκεκριμένο μητρώο θα έχουν περισσότερες)

Ο στόχος είναι η μείωση ρυθμού της αύξησης ληξιπρόθεσμων οφειλών.