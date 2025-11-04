Μενού

Χρέη στην εφορία: Στα σκαριά το σχέδιο «Λευκός Τειρεσίας» - Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν μειωμένα επιτόκια

Ο «Λευκός Τειρεσίας» αποτελεί νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ και του Υπουργείο Οικονομικών, για τους συνεπείς φορολογούμενους.

Reader symbol
Newsroom
Εφορία πληρωμές φόρος
Εφορία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Στα «σκαριά» βρίσκεται το νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ και του Υπουργείο Οικονομικών, ονόματι «Λευκός Τειρεσίας», για τους συνεπείς φορολογούμενους. 

Η ημερομηνία δημιουργίας του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αλλά, σύμφωνα με το Action24, βρίσκεται στην ατζέντα του Υπουργείου πολλούς μήνες. 

Το σχέδιο, που προβλέπει τη δημιουργία νέου μητρώου, θα απευθύνεται σε φορολογούμενους που είναι συνεπής και μέσω της διαδικασίας θα μπορούν να διεκδικήσουν μειωμένα επιτόκια για την ρύθμιση τους - σε περίπτωση που θέλουν να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση. 

Συνεπώς, ο «Λευκός Τειρεσίας» περιλαμβάνει: 

  • εὐνοϊκότερα επιτόκια 
  • περισσότερες δόσεις (δηλαδή αντί για 24 δόσεις, όσοι καταφέρουν να μπουν στο συγκεκριμένο μητρώο θα έχουν περισσότερες)

Ο στόχος είναι η μείωση ρυθμού της αύξησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ