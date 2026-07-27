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«Χρυσή» η βενζίνη στα νησιά: Άγγιξε τα 2,49ευρώ/λίτρο στις Κυκλάδες

Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων με το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, να αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά.

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benzini - venzini
Πρατήριο καυσίμων | Shutterstock
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Παόλο που οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για παύση των πληγμάτων στο Ορμούζ, έριξαν την τιμή των καυσίμων, η μείωση αυτή δεν αποτυπώνεται στα νούμερα που αντικρίζουμε στα ελληνικά νησιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΝΤ1, η τιμή της βενζίνης φτάνει έως:
 

  • Στις Κυκλάδες έως 2,49ευρώ/λίτρ
  • Στα Δωδεκάνησα έως 2,34ευρώ/λίτρο
  • Στην Κέρκυρα έως 2,29ευρώ/λίτρο
  • Στο Ηράκλειο Κρήτης έως 22,7ευρώ/λίτρο
  • Στα Ιωάννινα έως 2,39ευρώ/λίτρο

 


Στην ΕΡΤ, η  η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Πιο αναλυτικά,  ανέφερε ότι οι τελευταίες παραλαβές καυσίμων έγιναν με σημαντικά υψηλότερες τιμές, σημειώνοντας πως η αμόλυβδη αυξήθηκε κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο σε σχέση με προηγούμενες αγορές.

Όπως εξήγησε, η επιδότηση των πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης απορροφήθηκε γρήγορα από τις διεθνείς αυξήσεις, ενώ επισήμανε ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει πλέον ακριβύνει περισσότερο από την αμόλυβδη.

Απέδωσε την άνοδο των τιμών στην ένταση στη Μέση Ανατολή και στις εξελίξεις που επηρεάζουν τη διεθνή αγορά πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι η τιμή του αργού έφτασε πρόσφατα ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι.

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