Η επιπλέον υποχρέωση που επιβάλλει στους εργοδότες ο νέος εργασιακός νόμος

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος εργασιακός νόμος, εισάγοντας πρόσθετες υποχρεώσεις για τους εργοδότες, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της πρόληψης και της ίσης μεταχείρισης στον χώρο εργασίας. Οι εργοδότες υποχρεούνται πλέον να παρέχουν ενημέρωση ή/και εκπαίδευση στους εργαζομένους τους σε θέματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και λαβής Χάιμλιχ.

Επιχειρήσεις έως 50 εργαζόμενους

Η υποχρέωση καλύπτεται μέσω των δωρεάν εκπαιδευτικών βίντεο και του υλικού που παρέχει το Υπουργείο Εργασίας.

Δεν απαιτείται δήλωση σε πληροφοριακό σύστημα, ωστόσο ο εργοδότης οφείλει να διατηρεί εσωτερικό αρχείο που να αποδεικνύει ότι το προσωπικό έχει ενημερωθεί (π.χ. κατάσταση εργαζομένων με ημερομηνία και υπογραφή, καθώς και σχετική δήλωση εργοδότη).

Τα εκπαιδευτικά βίντεο είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του Υπουργείου Εργασίας στο YouTube.

Επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω πιστοποιημένων φορέων παροχής πρώτων βοηθειών, σε μέρος του προσωπικού, τουλάχιστον ανά τριετία.

Εσωτερική Πολιτική για Βία, Παρενόχληση και Διακρίσεις

Σύμφωνα με τον ν. 5239/2025 («Δίκαιη Εργασία για Όλους»), οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους υποχρεούνται να διαθέτουν εσωτερική πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων:

βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας,

διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης.

Η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει ενδεικτικά:

Την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών με τρόπο που προστατεύει το θύμα και την αξιοπρέπειά του

Την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την αποτροπή κάθε μορφής διάκρισης

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας/παρενόχλησης

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού

Σαφή και διαφανή διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα

Προστασία των εργαζομένων από αντίποινα

Προστασία και υποστήριξη εργαζομένων που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Καθορισμό προσώπου αναφοράς εντός της επιχείρησης

Η πολιτική αυτή αφορά την ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλων χαρακτηριστικών, καθώς και τη σωστή διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.