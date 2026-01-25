Ενοίκια στην ΕΕ: Εκτόξευση στις τιμές 21,1% σε μια δεκαετία – Η θέση της Ελλάδας στο στεγαστικό βάρος

Οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια ανεβαίνουν σαν να τα τραβάει μαγνήτης, οι μισθοί μένουν καθηλωμένοι σαν να τους κρατάει βαρίδι, και οι πολίτες προσπαθούν να χωρέσουν σε μια αγορά που δεν σχεδιάστηκε για αυτούς.

Στην Ελλάδα, η κατάσταση αποκτά μια σχεδόν σουρεαλιστική διάσταση: πληρώνεις περισσότερο για λιγότερο χώρο, λιγότερη ασφάλεια και λιγότερη προοπτική. Κι ενώ η Eurostat καταγράφει αριθμούς, η καθημερινότητα καταγράφει εξώσεις, μετακομίσεις και μια γενιά που ζει σε μόνιμη ανασφάλεια.

Η δεκαετία της εκτόξευσης: 63,6% στις τιμές, 21,1% στα ενοίκια

Μεταξύ 2010 και του δεύτερου τριμήνου του 2011, οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια στην ΕΕ ακολουθούσαν παρόμοια τροχιά. Ήταν η εποχή που η κρίση είχε χτυπήσει την πόρτα, αλλά η αγορά ακινήτων δεν είχε ακόμη αποφασίσει αν θα μπει ή θα φύγει.

Τιμές ενοικίων και αγοράς κατοικίας από 2010-2025 | Eurostat

Από το 2011 και μετά, οι δρόμοι χώρισαν: τα ενοίκια συνέχισαν να ανεβαίνουν σταθερά ενώ οι τιμές των κατοικιών ακολούθησαν πιο δραματική πορεία – με εντυπωσιακή άνοδο από το 2015 έως το 2022, μια μικρή πτώση, και ξανά άνοδο από το 2024.

Διαβάστε ακόμα: Airbnb-έκρηξη στην Ελλάδα: Πάνω από 1 εκατομμύριο κλίνες - Ξενοδόχοι σε ασφυξία

Συνολικά, από το 2015 έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 63,6%, ενώ τα ενοίκια κατά 21,1%. Και κάπου εκεί, η Ελλάδα αποφάσισε να παίξει το δικό της παιχνίδι.

Τιμές και ενοίκια κατοικιών | Eurostat

Ελλάδα: Στο ρετιρέ της ακρίβειας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα transaction-based στοιχεία), οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά περίπου 60% από το 2015 έως το 2025.

Τα ενοίκια, από την άλλη, αυξήθηκαν πάνω από 40%, με τη μεγαλύτερη πίεση να εντοπίζεται στα αστικά κέντρα και τις περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Και όλα αυτά, σε μια χώρα όπου ο βασικός μισθός παραμένει καθηλωμένος και η κοινωνική πολιτική για τη στέγαση πιθανότατα έχει μείνει σε κάποιο PowerPoint.

Οι ακριβοί της Ευρώπης: Ουγγαρία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Βουλγαρία

Η Ουγγαρία είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής της ακρίβειας, με αύξηση τιμών κατοικιών +275% και ενοικίων +107%. Ακολουθούν η Πορτογαλία (+169% στις τιμές), η Λιθουανία (+162%) και η Βουλγαρία (+156%).

Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια: στις χώρες αυτές, η αύξηση συνοδεύτηκε από οικονομική ανάπτυξη, αύξηση μισθών και πολιτικές στήριξης.

Στην Ελλάδα, η αύξηση συνοδεύτηκε από Airbnb, των οποίων ο αριθμός καταλυμάτων και διαθέσιμων κλινών ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο το γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ και πλέον οι περισσότερες περιοχές δεν απευθύνονται σε κατοίκους αλλά σε επενδυτές.

Με αποτέλεσμα οι τιμές ενοικίων να αυξάνονται χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα στα πορτοφόλια των ενοικιαστών, χωρίς ανάλογη μισθολογική αύξηση ή φορολογική ελάφρυνση.

Το 2025 σε αριθμούς

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024, οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ τα ενοίκια κατά 3,1%. Σε τριμηνιαία βάση, η αύξηση ήταν 1,6% για τις τιμές και 0,9% για τα ενοίκια.

Διαβάστε ακόμα: Οι 5 πιο καλοπληρωμένοι ηγέτες του πλανήτη: Ποιος κυβερνά… με χρυσό μισθό;

Στην Ελλάδα, παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η τάση δείχνει συνέχιση της ανόδου, με τις τιμές να κινούνται ανοδικά και τα ενοίκια να ακολουθούν.

Η στέγη ως επενδυτικό προϊόν

Η ελληνική αγορά κατοικίας έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης μεταξύ ντόπιων και επενδυτών. Οι πρώτοι ψάχνουν σπίτι, οι δεύτεροι ψάχνουν απόδοση.

Το αποτέλεσμα; Οι ενοικιαστές πληρώνουν για να μην ανήκουν πουθενά, οι αγοραστές κυνηγούν φαντάσματα, και οι πολιτικές στέγασης είναι τόσο απούσες όσο και η φορολόγηση των real estate funds.

Η Ελλάδα δεν είναι η πιο ακριβή χώρα της ΕΕ. Αλλά είναι η χώρα όπου η ακρίβεια δεν συνοδεύεται από καμία προστασία.