Η λίστα με τους δασμούς του Τραμπ ανά χώρα: Πόσο βαρύ είναι το πλήγμα για την Ελλάδα

Οι νέοι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα εξαγώγιμα στην Αμερική προϊόντα, για περισσότερες από 90 χώρες έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και απειλούν να απορρυθμίσουν πολλές αγορές ανά τον κόσμο.

Οι δασμοί σημαίνουν ότι οι αμερικανικές εταιρείες που εισάγουν ξένα αγαθά στις ΗΠΑ θα πρέπει να καταβάλλουν φόρους στην κυβέρνηση, και είναι πλέον αναμενόμενο αυτές οι εταιρείες να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές.

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει έναν από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ στον κόσμο, με συντελεστή 50% να εφαρμόζεται στα περισσότερα αγαθά.

Η λίστα με τους δασμούς Τραμπ

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τις χώρες που βαρύνονται με τους υψηλότερους δασμούς, τουλάχιστον 30% ή υψηλότερους.

Χώρα Ποσοστό (%) εισαγωγών στις ΗΠΑ Δασμός Ινδία 2,7% 50% Βραζιλία 1,3% 50% Ελβετία 1,9% 39% Κίνα 13,4% 30% Καναδάς 12,6% 35% Νότιος Αφρική <1% 30% Ιράκ <1% 35% Αλγερία <1% 30% Λιβύη <1% 30% Σερβία <1% 35% Λάος <1% 40% Μιανμάρ <1% 40% Βοσνία Ερζεγοβίνη <1% 30% Συρία <1% 41%

Η Ινδία πρόκειται επίσης να υποστεί συντελεστή 50%, με ισχύ από τις 27 Αυγούστου.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, με την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο να συμφωνούν να αναβάλουν τυχόν νέους δασμούς μέχρι τις 12 Αυγούστου.

Όσον αφορά την Ελλάδα, με μερίδιο κάτω του 1% στις Αμερικανικές εισαγωγές, η χώρα μας θα υποστεί φόρο 15% στα εξαγώγιμα προς τις ΗΠΑ αγαθά της.

Αυτό αναμένεται να επηρεάσει μία αγορά άνω των 2 δισεκατομμυρίων, καθώς ενδεικτικά, οι ελληνικές εισαγωγές στις ΗΠΑ για το 2024, ανήλθαν σε 2.400.000.000 ευρώ, με κορυφαία προϊόντα τα πετρελαιοειδή, τις ελιές, τα τσιμέντα, τις πλάκες αλουμινίου, τις κομπόστες, τα τυριά και το ελαιόλαδο.

Πηγή: BBC