Η Marks & Spencer «φαλίρισε» μετά από κυβερνοεπίθεση: 98% κάτω τα κέρδη

Η βρετανική αλυσίδα λιανικής πώλησης ρούχων και τροφίμων Marks & Spencer (M&S) ανακοίνωσε σήμερα (5/11) ότι μια κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τις διαδικτυακές της υπηρεσίες προκάλεσε κατακόρυφη πτώση των κερδών της κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους.

Τα καθαρά κέρδη κατέρρευσαν κατά 98%, στα 6,2 εκατομμύρια λίρες (8,1 εκατ. δολάρια) για το εξάμηνο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, έναντι 282,1 εκατομμυρίων λιρών την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Marks & Spencer αναγκάστηκε να διακόψει τις online πωλήσεις της για περίπου έξι εβδομάδες, μετά από επίθεση χάκερ κοντά στο Πάσχα, κατά την οποία εκλάπησαν δεδομένα πελατών, μεταφέρει το AFP.

Marks & Spencer - Δύσκολη περίοδος για την εταιρεία

«Το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για την M&S», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Στιούαρτ Μάτσιν. «Ωστόσο, η εσωτερική μας δύναμη και τα σταθερά οικονομικά θεμέλια μάς έδωσαν την ανθεκτικότητα να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση», πρόσθεσε.

Η εταιρεία εκτιμά ότι τα κέρδη του δεύτερου εξαμήνου θα είναι «τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι», καθώς οι επιπτώσεις της επίθεσης μειώνονται σταδιακά.

Ήδη από τον Μάιο, η M&S είχε προειδοποιήσει ότι η κυβερνοεπίθεση θα κοστίσει περίπου 300 εκατομμύρια λίρες.

Την Τετάρτη, η εταιρεία κατέγραψε ζημία 101,6 εκατομμυρίων λιρών για την αποκατάσταση των συστημάτων και την αντιμετώπιση του περιστατικού. Αναμένει επιπλέον ζημία 34 εκατ. λιρών στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ έχει καταφέρει να ανακτήσει 100 εκατ. λίρες μέσω ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Παρά τις απώλειες, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22%, αγγίζοντας σχεδόν τα 8 δισεκατομμύρια λίρες.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 0,1% στις πρωινές συναλλαγές του Λονδίνου.

«Η Marks & Spencer αποκάλυψε τον πλήρη αντίκτυπο μιας εξουθενωτικής κυβερνοεπίθεσης στα οικονομικά της αποτελέσματα», σχολίασε ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών της AJ Bell.

«Τα κέρδη καταβαραθρώθηκαν καθώς οι καταναλωτές δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν αγορές κατά τη διάρκεια ενός καταστροφικού καλοκαιριού για τον λιανοπωλητή», πρόσθεσε.

Τα κυβερνοεγκλήματα αυξάνονται ραγδαία στη Βρετανία, με πολλές μεγάλες εταιρείες να γίνονται στόχος φέτος. Τον Σεπτέμβριο, επίθεση σε Jaguar Land Rover οδήγησε σε διακοπή της παραγωγής για έναν μήνα, ενώ Harrods και Co-op έχουν επίσης δεχθεί ανάλογα χτυπήματα.