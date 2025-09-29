Η μεγάλη αλλαγή στο IRIS από 1η Νοεμβρίου: Για ποιους γίνεται υποχρεωτικό

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) η δυνατότητα αποδοχής πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS Payments, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Μέχρι σήμερα, η υποχρέωση αφορούσε αποκλειστικά τις ατομικές επιχειρήσεις, ωστόσο από τον ερχόμενο Νοέμβριο επεκτείνεται υποχρεωτικά σε όλο το φάσμα των νομικών προσώπων.

Το IRIS Payments επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές από οποιαδήποτε τράπεζα προς οποιονδήποτε επαγγελματικό λογαριασμό, άμεσα, χωρίς χρέωση διατραπεζικών εξόδων και εντός λίγων δευτερολέπτων.

Για την έγκαιρη συμμόρφωση, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία σε επαγγελματικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, μέσω της υπηρεσίας web banking ή με άμεση επικοινωνία με την τράπεζά τους.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει POS ή ePOS, απαιτείται αναβάθμιση του τερματικού ώστε να υποστηρίζει πληρωμές μέσω IRIS. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από τον πάροχο της υπηρεσίας POS/ePOS.

Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση έως την 1η Νοεμβρίου 2025 συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 1.500 ευρώ.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση αποκλειστικά οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μόνο B2B συναλλαγές (δηλαδή συναλλαγές αποκλειστικά με άλλες επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα).