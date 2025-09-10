Η πτώση του Μπιλ Γκέιτς: Γιατί δεν βρίσκεται στο Top10 της λίστας του Forbes

Ο Μπιλ Γκέιτς για καιρό ήταν ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, φιγουράροντας στη λίστα του Forbes. Το ότι φέτος, δεν υπάρχει στο top 10 της λίστας αποτέλεσε μια είδηση «βόμβα», καθώς ο επιχειρηματίας βρισκόταν στην κατάταξη για περίπου τρεις δεκαετίες.

Το 2021 έπεσε κάτω από τη δεύτερη θέση. Τώρα, για πρώτη φορά σε 34 χρόνια, ο Γκέιτς δεν βρίσκεται καν στην πρώτη δεκάδα. Κατέχει τη 14η θέση στη φετινή λίστα Forbes 400, ακριβώς πίσω από τον συνιδρυτή της Bloomberg LP, Mike Bloomberg, και μία θέση μπροστά από την πλουσιότερη γυναίκα της χώρας (και του κόσμου), την κληρονόμο της Walmart, Alice Walton.

Φυσικά, ο Γκέιτς εξακολουθεί να διαθέτει μια τεράστια περιουσία – το Forbes εκτιμά ότι η αξία της περιουσίας του ανέρχεται σε 107 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως και πέρυσι.

Καθώς άλλοι δισεκατομμυριούχοι στη λίστα γίνονται πλουσιότεροι, ο Γκέιτς είναι αποφασισμένος να γίνει φτωχότερος. Τον Μάιο ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δωρίσει το 99% της υπόλοιπης περιουσίας του στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Gates Foundation κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Το ίδρυμα θα κλείσει τις πόρτες του το 2045, την χρονιά που ο Γκέιτς θα γίνει 90 ετών.

Για να αποχωριστεί το 99% της περιουσίας του, ο Γκέιτς σχεδιάζει να δωρίσει «δισεκατομμύρια ετησίως» στο ίδρυμά του. «Δεν θα είναι ίσα ποσά κάθε χρόνο, γιατί θα εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την κατάσταση των αγορών», δήλωσε στο Forbes τον Μάιο.

«Η διαθήκη μου είναι πολύ σαφής: όταν πεθάνω, όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στο ίδρυμα και εκείνοι θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τα περιουσιακά στοιχεία». Το Forbes εκτιμά ότι έχει δωρίσει 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ίδρυμα Γκέιτς από το περσινό Forbes 400. Ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μπιλ Γκέιτς: Πότε ξεκίνησε να «πέφτει»

Η πτώση του Γκέιτς στην κατάταξη των δισεκατομμυριούχων των ΗΠΑ ξεκίνησε το έτος που αυτός και η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, σύζυγός του για 27 χρόνια, χώρισαν. Έπεσε στην 4η θέση της λίστας Forbes 400 για το 2021, με εκτιμώμενη περιουσία 134 δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν από ένα χρόνο, έπεσε στην 9η θέση, με περιουσία 107 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μείωση της καθαρής αξίας του ήρθε όταν η Φρεντς Γκέιτς παραιτήθηκε από τη θέση της συνπροέδρου του Ιδρύματος Γκέιτς και ανακοίνωσε ότι, ως μέρος της αποχώρησής της, θα λάμβανε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τις φιλανθρωπικές της δραστηριότητες. Τα χρήματα αυτά φαίνεται να έχουν μεταφερθεί από την περιουσία του Μπιλ Γκέιτς.

Το Forbes εκτιμά τώρα ότι, εκτός από τα φιλανθρωπικά χρήματα, η Φρεντς Γκέιτς έλαβε περιουσιακά στοιχεία αξίας 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος του διακανονισμού του διαζυγίου. Οι εκπρόσωποι του Γκέιτς και της Φρεντς Γκέιτς αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη συμφωνία.

Ο συνιδρυτής της Microsoft, ο οποίος θα γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια τον Οκτώβριο, έχει θέσει μεγάλους στόχους για το Ίδρυμα Γκέιτς για τις επόμενες δεκαετίες. Ένας από αυτούς είναι να μην πεθαίνει καμία μητέρα, μωρό ή παιδί από αιτίες που μπορούν να προληφθούν.

Το ίδρυμα θα συνεχίσει επίσης τις προσπάθειές του για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας και τη μείωση των επιπτώσεων της ελονοσίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας του ιδρύματος για τη μείωση της εξάπλωσης των μολυσματικών ασθενειών. Στην πορεία, η καθαρή περιουσία του Γκέιτς θα συνεχίσει πιθανώς να μειώνεται, ωθώντας τον όλο και πιο κάτω στην κατάταξη του

Πηγή: Forbes