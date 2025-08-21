Γιατί ο Μπιλ Γκέιτς πλήρωνε πρόστιμο κάθε μέρα επί 13 χρόνια

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν ο Μπιλ Γκέιτς έγινε το κεντρικό πρόσωπο σεισμικών εξελίξεων στη σύγχρονη τεχνολογία με την παρουσίαση των Windows `95, κανείς δεν περίμενε πως θα μπορούσαν να υπάρξουν ήρωες που φορούν γκρι καζάκες και μεγάλα «πατομπούκαλα» γυαλιά μυωπίας.

Ο Μπιλ Γκέιτς έγινε το πρότυπο για όλους εκείνους τους πανέξυπνους επιχειρηματίες της τεχνολογίας, όλους εκείνους που θέλουν να αναδομήσουν τον κόσμο μας ή να τον καταστρέψουν, ή να τον κάνουν παντελώς αγνώριστο. Ο Μπιλ Γκέιτς πέρα από τα Windows, είναι γνωστός και για άλλα πράγματα που στηρίζει με πάθος. Ένα εξ' αυτών είναι ένα πολύ συγκεκριμένο όχημα πολυτελείας. Τι προβλέψιμο ε;

Ήταν 1988, όταν ο Γκέιτς έφερε το όχημα που του έκλεψε την καρδιά, στις ΗΠΑ. Δεν ήταν κάποιο διαστημόπλοιο που αντλούσε ενέργεια από εντοιχιζόμενα atari, αν και κάτι τέτοιο πολύ θα θέλαμε να υπάρξει. Ήταν μια Porsche 959 Komfort, με Κ κεφαλαίο.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε αμέσως μόλις έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιατί έγινε αυτό; «Γιατί είχε αθηναϊκές πινακίδες» θα υπέθετε κανείς, όμως στην πραγματικότητα συνέβη επειδή το αυτοκίνητο δεν πληρούσε τους κανονισμούς ασφάλειας και εκπομπών ρύπων που ίσχυαν τότε στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί και να παραμείνει σε χώρο αποθήκευσης στο Σιάτλ για 13 ολόκληρα χρόνια.

Όμως ο Γκέιτς δεν το έβαλε κάτω. Ξεκίνησε να πληρώνει 28 δολάρια την ημέρα και 500 δολάρια ετησίως ως εγγύηση, ώστε να μπορεί να διατηρεί το αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση και εντός ΗΠΑ, σε συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο.

Πέρασαν 13 χρόνια, δηλαδή κάτι παραπάνω από 4.745 μέρες και το «δράμα» του Γκέιτς είχε αίσιο τέλος. Το Κογκρέσο πέρασε μια διάταξη με τίτλο "Show and Display".

Η διάταξη αυτή επέτρεπε στους συλλέκτες να εισάγουν σχεδόν οποιοδήποτε αυτοκίνητο επιθυμούν και να το καθιστούν νόμιμο για κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι θεωρείται ιστορικά και τεχνολογικά σημαντικό.

Για την ιστορία, η Porsche 959 Komfort ξεκίνησε να παράγεται το 1986 ως και το 1993. Το 1988, όταν την αγόρασε ο Γκέιτς, υπήρχαν μόλις 336 μοντέλα διαθέσιμα παγκοσμίως. Σήμερα η αξία ενός τέτοιου αμαξιού, υπολογίζεται στα 1.800.000 δολάρια.