Αν ελπίζατε ότι οι τιμές του φετινού iPhone 18 Pro θα παρέμεναν στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη «γενιά» κινητών της εταιρείας, μάλλον θα απογοητευτείται με τα νέα δεδομένα.

Αναλυτές της Counterpoint Research κατέληξαν σε μια εκτίμηση του κόστους παραγωγής του iPhone 18 Pro Max, σύμφωνα με την οποία η Apple θα μπορούσε να πληρώσει σχεδόν 300 δολάρια περισσότερα για την παραγωγή της πιο εξοπλισμένης έκδοσης από ό,τι για το τρέχον μοντέλο.

Και αν επιβεβαιωθούν οι υπολογισμοί τους, η αύξηση της τιμής των τηλεφώνων θα είναι πρακτικά αναπόφευκτη. Όπως γνωρίζουμε, η Apple σίγουρα δεν θα θέλει να μειώσει κατά 300 δολάρια το περιθώριο κέρδους της, αλλά αντίθετα, θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να λάβει από τους πελάτες αυξάνοντας τις τιμές.

iPhone: Γιατί η τιμή του θα αυξηθεί

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα τσιπ μνήμης. Οι τιμές των NAND flash και DRAM έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, επομένως μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτά είναι τα εξαρτήματα που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν. Η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος του αυξημένου κόστους.

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Το νέο τσιπ A20 Pro που κατασκευάζεται με τεχνολογία 2nm θα έχει επίσης το τίμημά του, το οποίο είναι πιο ισχυρό και πιο οικονομικό, αλλά είναι επίσης σημαντικά πιο ακριβό στην παραγωγή. Οι κάμερες θα πρέπει επίσης να γίνουν ελαφρώς πιο ακριβές λόγω της αναμενόμενης ανάπτυξης μιας νέας κύριας κάμερας με μεταβλητό διάφραγμα. Αντίθετα, ορισμένα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι φθηνότερα από ό,τι φέτος.

Οι αναλυτές ωστόσο αναμένουν, για παράδειγμα, μείωση στις τιμές των οθονών και αρκετών άλλων εξαρτημάτων, αλλά αυτό δεν βοηθάει και πάρα πολύ...

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι η αύξηση των τιμών μπορεί να μην είναι η ίδια για όλους. Η Counterpoint αναμένει ότι η Apple θα προσαρμόσει τις τιμές κυρίως για μοντέλα με μεγαλύτερες χωρητικότητες αποθήκευσης, τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από την αύξηση των τιμών των μνημών NAND. Αλλά ακόμη και αν η μέση τιμή πώλησης αυξηθεί κατά περίπου 200 δολάρια, το περιθώριο κέρδους της Apple θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο από την τρέχουσα «φουρνιά», σύμφωνα με τους αναλυτές. Ωστόσο, το ποσό του είναι άγνωστο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν εικασίες στους διαδρόμους για υψηλότερες δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες, ωστόσο ο νυν επικεφαλής της Apple, Tim Cook, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι όλες οι παρόμοιες εκτιμήσεις, καθώς και οι εκτιμήσεις για τις τιμές παραγωγής, απέχουν εξαιρετικά από την πραγματικότητα.

Φυσικά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτές είναι μόνο αναλυτικές εκτιμήσεις και η Apple παραδοσιακά ανακοινώνει τις τελικές τιμές μόνο κατά την κυκλοφορία νέων iPhone. Ωστόσο, εάν η τρέχουσα εξέλιξη των τιμών του εξαρτήματος δεν αλλάξει, η αύξηση των τιμών της φετινής γενιάς μοντέλων Pro γίνεται ολοένα και πιο πιθανή.