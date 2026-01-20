To Iris έχει εισβάλει πλέον στη ζωή μας και φέτος έγινε υποχρεωτικό για πολλές επιχειρήσεις. Πολλά είναι ωστόσο τα ερωτήματα γύρω από το κατά πόσο φορολογούνται τα ποσά και τι συμβαίνει σε περίπτωση ελέγχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο μεταφοράς χρημάτων «σπάει» κάθε ρεκόρ με τις συναλλαγές που έγιναν μέσω του συτήματος φέτος να αγγίζουν τις 122,1 εκατ. ευρώ.

Δεδομένης της απήχησης του νέου συστήματος, έχουν προκύψει και αλλαγές προς όφελος των καταναλωτών. Το όριο χρημάτων που μπορεί να μεταφέρει κανείς αυξήθηκε, και τώρα το μέγιστο ποσό ανέρχεται στα 1.000 ευρώ την ημέρα.

Το ίδιο ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις ενώ οι εμπορικές συναλλαγές δεν έχουν ημερήσιιο όριο.

Iris: Ποια ποσά φορολογούνται

Η Αρλέτα Βελισσεράκου εξηγεί στην ΕΡΤ ότι τα ποσά δεν φορολογούνται αλλά φορολογείται η αιτία.

Το πιο συχνό ερώτημα των καταναλωτών είναι αν φορολογείται το χαρτζιλίκι που δίνουν στα παιδιά τους είτε για αποταμίευση, είτε για αγορά περιουσιακού στοιχείου, είτε για «κάλυψη» τεκμηρίου.

Η ειδικός εξηγεί ότι αν ο κηδεμόνας επιθυμεί κάτι από τα παραπάνω, αυτό υπάγεται σε δήλωση δωρεάς. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουμε στην πλατφόρμα myproperty τις δύο δηλώσεις: από αυτόν που στέλνει τα χρήματα και από αυτόν που τα δέχεται ενώ παράλληλα επισυνάπτουμε το καταθετήριο.

Επιπλέον, εξηγεί ότι το ίδιο ισχύει και για τα ποσά του φαγητού για παράδειγμα με ένα συμβολικό ποσό των 100 ευρώ. Ο καταναλωτής πρέπει να γράψει στην αιτιολογία ότι πρόκειται για διαμοιρασμό εξόδων.

Ωστόσο επισημαίνει ότι: «Η ΑΑΔΕ δεν ασχολείται με 20 και 50 ευρώ. Το θέμα είναι η συχνότητα, η ροή των χρημάτων αλλά και η αιτία».

