Κακοκαιρία: Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις - Η διαδικασία για τους δικαιούχους

Την εκκίνηση της διαδικασίας αποζημίωσης των πολιτών που επλήγησαν από την κακοκαιρία, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος.

Όπως τόνισε, έχουν ήδη μεταβεί από το πρωί στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με εκπροσώπους των δημοτικών αρχών, με σκοπό να πραγματοποιήσουν αυτοψίες και να καταγράψουν τις φθορές στις κατοικίες των πολιτών.

Παράλληλα, το μεσημέρι πρόκειται να πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών και των δημάρχων Γλυφάδας, Κορωπίου, Ωρωπού και Σαρωνικού.

Στόχος της σύσκεψης είναι να οριστεί ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα τόσο για τις αποζημιώσεις των πληγέντων πολιτών όσο και για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις έργων πρώτης ανάγκης, ώστε να αποκατασταθούν ζημιές και βλάβες σε βασικές υποδομές.

Αναφερόμενος στις ζημιές σε οχήματα, ο κ. Κατσαφάδος υπενθύμισε ότι η αποζημίωση αφορά μόνο τα οχήματα που είναι ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η διαδικασία για τους δικαιούχους

Σε ό,τι αφορά το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και την αποζημίωση για τις οικοσκευές, ο ίδιος εξήγησε ότι οι αυτοψίες είναι απαραίτητες, ώστε οι πληγέντες να καταθέσουν μαζί με το δελτίο αυτοψίας και τα έντυπα Ε1 και Ε9 και να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής.

Για την αποκατάσταση δημοσίων και δημοτικών υποδομών, ο υφυπουργός σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή κρατικής αρωγής.

Με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι δήμοι που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα εγκριθούν και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις για τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης.

Όσον αφορά τη διαδικασία για τους πολίτες, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής και των αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια, οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται στον δήμο τους με το δελτίο αυτοψίας και τα έντυπα Ε1 και Ε9, καταθέτοντας σχετική αίτηση.

Στη συνέχεια, ο δήμος θα συγκεντρώνει τα στοιχεία και θα τα αποστέλλει στο υπουργείο, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, η αποζημίωση θα καταβάλλεται εντός τεσσάρων ημερών.

Πώς καθορίζεται το τελικό ποσό

Τα ποσά που προβλέπονται για τις οικοσκευές ανέρχονται σε 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ορίζεται στα 600 ευρώ. Ο καθορισμός του τελικού ποσού εξαρτάται από το ύψος του νερού που καταγράφηκε ότι εισήλθε σε κάθε οίκημα κατά την αυτοψία.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις, ο υφυπουργός ανέφερε ότι στις σχετικές συσκέψεις συμμετέχουν και οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας.

Οι αυτοψίες πραγματοποιούνται από περιφερειακά κλιμάκια, τα οποία καλούνται να κινηθούν άμεσα, ώστε να αποσταλούν τα απαραίτητα έγγραφα και να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η αποζημίωση των επαγγελματιών.