Καλύτερα πετσέτα στην άμμο: Απλησίαστες οι τιμές της ξαπλώστρας - Η βασίλισσα Μύκονος και οι όμοιοί της

Απλησίαστες είναι οι τιμές για τις ξαπλώστρες σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, με ορισμένα γνωστά beach bar να ζητάνε μέχρι και 120 ευρώ το άτομο για τις υπηρεσίες τους.

Για να απολαύσει κάποιος τη βουτιά του σε γνωστό beach bar στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η πρώτη σειρά των ξαπλωστρών έχει χωριστεί σε τμήματα. Όποιος κάθεται στο κέντρο, πρέπει να δώσει 120 ευρώ (το άτομο), ενώ οι καθήμενοι στο πλάι δίνουν 80 ευρώ. Στη δεύτερη σειρά η τιμή είναι 75 ευρώ, και στην τρίτη πέφτει στα 35.

Στη Σκιάθο ακολουθούν την πολιτική του σετ, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 70 ευρώ.

Ταξιδεύοντας στην Κρήτη τώρα και τη Σητεία, μία βουτιά σε beach bar κοστίζει:

1η σειρά 50 ευρώ το σετ

2η σειρά 45 ευρώ

Στις Κυκλάδες και τη Νάξο ειδικότερα, η 1η σειρά κοστίζει 60 ευρώ και η τιμή πέφτει ελάχιστα, στα 50, για την δεύτερη σειρά.

Όποιος βρεθεί στη Ζάκυνθο και θέλει να κάνει βουτιά σε οργανωμένη παραλία, θα πληρώσει 60 ευρώ για την πρώτη σειρά και 40 ευρώ για τη δεύτερη.

Στις παραλίες της Αττικής και συγκεκριμένα στη Βουλιαγμένη η τιμολογιακή πολιτική εξαρτάται, απόλυτα, από το εάν είναι καθημερινή ή Σαββατοκύριακο. Όχι ότι έχει και μεγάλη διαφορά η τιμή. Από Δευτέρα έως Παρασκευή οι ξαπλώστρες φτάνουν ακόμα και τα 120 ευρώ το άτομο, ενώ Σάββατο και Κυριακή η τιμή φτάνει στα 150 ευρώ.

Αφήσαμε τελευταία την Μύκονο, τη βασίλισσα της εξωφρενικής τιμής στην ξαπλώστρα. Σε γνωστό beach bar του νησιού, κάποιος πρέπει να δώσει 120 ευρώ το άτομο και, φυσικά, θα βλέπει από μακριά τη θάλασσα γιατί οι θέσεις στις πρώτες σειρές κοστίζουν χιλιάδες.