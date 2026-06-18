Κάμπινγκ για αρχάριους: Πόσο κοστίζει ο βασικός εξοπλισμός για να μην ξεμείνεις στην πόλη

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι υπέροχο, μέχρι να έρθει η στιγμή που πρέπει να κλείσεις δωμάτιο και συνειδητοποιείς ότι ο τραπεζικός σου λογαριασμός κλαίει σιωπηλά. Κάπου εκεί, η ιδέα του κάμπινγκ δεν φαντάζει απλά ως μια «εναλλακτική», αλλά ως το απόλυτο hack για να κάνεις φθηνές διακοπές, να έρθεις σε επαφή με τη φύση και να ξυπνάς με τον ήχο από τα τζιτζίκια αντί για το κομπρεσέρ της διπλανής οικοδομής.

Το κάμπινγκ κερδίζει συνεχώς έδαφος, προσφέροντας ασύγκριτη ευελιξία και ανεξαρτησία. Όμως, αν δεν θέλεις να καταλήξεις να κοιμάσαι πάνω σε πέτρες παλεύοντας με τα κουνούπια σαν άλλος Bear Grylls, χρειάζεσαι τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Τι θα πληρώσεις για να γίνεις ένα με τη φύση;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των διακοπών με σκηνή είναι κυρίως η τοποθεσία (οργανωμένο ή ελεύθερο), η διάρκεια παραμονής και, φυσικά, οι παροχές που θέλεις να έχεις. Πόσο κοστίζει όμως το «set-up» του αρχάριου κατασκηνωτή;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action 24, η αγορά προσφέρει επιλογές για κάθε budget. Παρακάτω σου έχουμε την τελική λυπητερή (που δεν είναι καθόλου λυπητερή) για τον βασικό εξοπλισμό κάμπινγκ:

Σκηνή 2 ατόμων: Ξεκινάει από τα 28€. Το «σπίτι» σου για το καλοκαίρι σε τιμή... τυρόπιτας ταψιού.

Ένα απλό υπόστρωμα κυμαίνεται στα 5€ με 7€. Αν όμως θέλεις την άνεσή σου, ένα φουσκωτό στρώμα ξεκινά από 20€.

Μια κλασική λάμπα σκηνής ξεκινάει από 15€ (και μπορεί να φτάσει τα 63€ αν θέλεις να φωτίσεις όλη την παραλία), ενώ ο απαραίτητος φακός κεφαλής πάει στα 19€.

Μια κουνουπιέρα από 10€ είναι η καλύτερη επένδυση που θα κάνεις.

Ένα καλό θερμός θα σου κοστίσει 20€. Για να κρατήσεις τις μπίρες παγωμένες, τα απλά φορητά ψυγεία παίζουν από 9€ έως 20€, ενώ αν πας σε οργανωμένο και θέλεις ψυγείο με ρεύμα, υπολόγιζε από 60€.

Το κλασικό γκαζάκι ξεκινά μόλις από τα 4€. Αν πάρεις και το εξάρτημα για το τηγάνι , το σύνολο πάει στα 20€.

Καρεκλάκια κάμπινγκ από 18€ και μια αξιοπρεπής ομπρέλα από 25€.

Αν κάνεις τα μαθηματικά, με ένα αρχικό κεφάλαιο που μετά βίας ξεπερνά τα 150€ με 200€, μπορείς να εξοπλιστείς πλήρως με πράγματα που θα σου μείνουν για χρόνια. Επιλέγοντας τις διακοπές με σκηνή, όχι μόνο κάνεις τεράστια οικονομία, αλλά ξεκλειδώνεις και την πιο αυθεντική εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού.