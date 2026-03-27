Κατώτατος μισθός: Ποιοι εργαζόμενοι ωφελούνται - Αναλυτικά παραδείγματα

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο καθαρό μηνιαίο εισόδημά τους, μετά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, θα δουν οι εργαζόμενοι έως 25 ετών. Παράλληλα, επηρεάζονται ανοδικά οι αποδοχές και τα επιδόματα εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρίπου 575.000 είναι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και αυτοί θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται, αφού ο κατώτατος από τα 880 ευρώ πάει στα 920 ευρώ μεικτά, με ισχύ από την 1η Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον υπάρχει ηλικιακό κριτήριο καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπίπτει με τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία διαφοροποιεί την παρακράτηση φόρου ανάλογα με την ηλικία.

Παράλληλα, ισχύουν οι προσαυξήσεις σε αυτό το ποσό προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, κατά 10, 20 ή 30%.

Κατώτατος μισθός: Ποιοι επηρεάζονται

Ειδικότερα, στους εργαζόμενους άνω των 30 ετών, η αύξηση στον καθαρό μισθό είναι 28 ευρώ, στην ενδιάμεση κατηγορία των 26-29 ετών, η αύξηση φτάνει τα 32 ευρώ και στους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, δίνεται η μεγαλύτερη αύξηση, που είναι 35 ευρώ στον καθαρό μισθό.

Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση στους μισθούς τους ενώ θα υπάρξει και αναδρομικότητα, καθώς στο Δημόσιο καταβάλλεται τώρα ο μισθός Απριλίου.

Μετά την αύξηση που έγινε τον Ιανουάριο του 2026, στον καθαρό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων με δύο παιδιά, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, τώρα, έρχεται αύξηση -λόγω της οριζόντιας επίδρασης στο Δημόσιο-, 25 ευρώ.