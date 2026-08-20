Καύση απορριμμάτων: Μπαίνει στο ευρωπαϊκό «χρηματιστήριο ρύπων» – Τι αλλάζει και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Νέους όρους στο κόστος της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε οι μεγάλες μονάδες καύσης να πληρώνουν σταδιακά για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας αναθεώρησης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), προτείνει την ένταξη των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο άνθρακα. Πρόκειται για μια αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά δεδομένα των μονάδων waste-to-energy σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, η οποία σχεδιάζει τώρα το δικό της δίκτυο ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων.

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