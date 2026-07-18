Καύσιμα: Η αμόλυβδη προς τα 2 ευρώ – Νέο κύμα ανατιμήσεων

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τις επιπτώσεις να περνούν στην αντλία και την ενέργεια. Η αμόλυβδη πλησιάζει τα 2 ευρώ το λίτρο, αυξάνεται το κόστος του πετρελαίου κίνησης, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για νέες ανατιμήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα κινηθούν οι διεθνείς αγορές, κάτι που φυσικά επηρεάζει και την ελληνική αγορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, με την αμόλυβδη να φλερτάρει ξανά με τα 2 ευρώ το λίτρο, στον απόηχο των πολιτικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με το Open, oι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να απορροφηθούν νέες αυξήσεις, καθώς η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την ανοδική της πορεία διεθνώς.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή οι διεθνείς αγορές έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι από περίπου 85 τις προηγούμενες ημέρες.

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Η αύξηση αυτή περνά σταδιακά και στις τιμές των καυσίμων, με το όριο των 2 ευρώ να θεωρείται πλέον πολύ κοντινό.

Σύμφωνα με έρευνα του Open, η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται από τα 1,94 ευρώ το λίτρο στη Θεσσαλονίκη, στα 1,99 ευρώ στη Χαλκίδα, στα 1,94 ευρώ στην Πάτρα, στα 1,95 ευρώ στην Αθήνα, και στην Πάρο έχει φτάσει ήδη τα 2,26 ευρώ το λίτρο.

Αναλυτές της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι το φράγμα των 2 ευρώ είναι πλέον θέμα χρόνου να ξεπεραστεί. Μάλιστα, δεν αποκλείουν μέσα στον Αύγουστο να δούμε ακόμη και το πετρέλαιο κίνησης να γίνεται ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη.