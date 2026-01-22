Κεραμέως: Εντός Φεβρουαρίου ο νόμος για τις συλλογικές συμβάσεις – Αύξηση κατώτατου την 1η Απριλίου

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε πως εντός του Φεβρουαρίου θα κατατεθεί για να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ακόμα σημείωσε πως από την 1η Απριλίου θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός σημείωσε πως η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας σύμβασης.

Ο νόμος, εξήγησε, θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο. «Με που θα ψηφιστεί η κοινωνική συμφωνία, η προστασία για νέες συλλογικές συμβάσεις θα ισχύει αμέσως».

Όσον αφορά στο θέμα της επέκτασης σε μεγαλύτερη μερίδα εργαζομένων, σημείωσε πως ο στόχος είναι οι συλλογικές συμβάσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επέκτασης, να συμφωνηθούν εκ νέου για να μπορέσουν να επεκταθούν.

«Συλλογικές συμβάσεις εργασίας σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε μισθούς και παροχές» συμπλήρωσε.

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης της, η κα Κεραμέως επιβεβαίωσε πως από την 1η Απριλίου θα ισχύσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο κατώτατος μισθός, όπως υπενθύμισε, έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση για 950 ευρώ το 2027.

Από τα μέσα του 2027, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

Επιδότηση εργασίας για 10.000 γυναίκες

Ακόμα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων που θα προσλάβουν άνεργες γυναίκες και μητέρες.

«Επιδοτούμε την εργασία σε μία πληθυσμιακή κατηγορία που έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Στην ανεργία αντρών είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στην ανεργία γυναικών έχουμε δρόμο ακόμα» είπε.

Εξήγησε πως εάν οι επιχειρήσεις «προσλάβουν μία γυναίκα άνεργη, η εταιρεία παίρνει επιδότηση 70% του μισθού της για 12 μήνες, για όσες είναι μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες παιδιών έως και 15 ετών, 80%».

Εξήγησε πως πρόκειται για 10.000 θέσεις εργασίας, οι 5.000 πλήρους απασχόλησης, οι άλλες μερικής. Τέλος, είπε πως υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της ισχύος μέχρι τους 15.