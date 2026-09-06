Kλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά: Τι είναι και πώς διπλασιάζει το ποσό της αποταμίευσης

Ο «κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά» είναι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου (05/09).

Όπως εξήγησε από το βήμα του Βελλίδειου συνεδριακού κέντρου, πρόκειται για έναν νέο ειδικό επενδυτικό λογαριασμό που μπορεί να ανοιχτεί τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του ανηλίκου και διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων, μέχρι να φτάσουν τα 18 έτη.

Όπως αναφέρει η Αγγελική Μαρίνου στο insider.gr, το κεφάλαιο που θα κατατίθεται στον λογαριασμό αυτό, θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού.

Πώς θα λειτουργεί ο κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά»

Για κάθε ποσό που θα βάζουν οι γονείς στον κλειστό αυτό κουμπαρά, η πολιτεία θα καταθέτει το αντίστοιχο ποσό - έως 1.200 ευρώ τον χρόνο όμως.

Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ. Το όριο αυτό θα αυξάνεται 10% ανά 5ετία.

Όπως σημείωσε και ο πρωθυπουργός, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, το παιδί στα 18 του χρόνια θα έχει συγκεντρώσει ένα κεφάλαιο της τάξης των 60.000 ευρώ, που μπορεί να αποτελέσει μία οικονομική βάση για την έναρξη της ενήλικης ζωής του.