Κομισιόν: Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής έφερε αποτελέσματα - Εξαρτημένοι οι Έλληνες από τον λογιστή τους

Η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη της φοροδιαφυγής, μειώνει άμεσους φόρους εργασίας στους οποίους ήταν πρωταθλήτρια, αλλά η ψηφιακή πρόοδος της ΑΑΔΕ καθιστά δύσκολη και ακριβή τη φορολογική συμμόρφωση καθώς, 1 στους 5 φορολογουμένους, έχει ανάγκη... από τον λογιστή του.
Η νέα ετήσια έκθεση για τη φορολογία (Annual Report on Taxation 2026) δίνει τα εύσημα στην χώρα μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης.
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