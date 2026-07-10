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«Κυνηγητό» φοροδιαφυγής: Το νέο ψηφιακό «ραντάρ» της ΑΑΔΕ που παρακολουθεί τις αποδείξεις

Το φιλόδοξο αυτό έργο έρχεται να εξελίξει και να αναβαθμίσει το σύστημα αυτόματης αποστολής στοιχείων e-send από τις ταμειακές μηχανές.

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Χρήματα | Pixabay
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Σε μια νέα εποχή φορολογικών ελέγχων εισέρχεται η ΑΑΔΕ, εγκαταλείποντας τις παρωχημένες μεθόδους του παρελθόντος και περνώντας στην ψηφιακή επιτήρηση «πραγματικού χρόνου».

Ένα νέο, προηγμένο πληροφοριακό σύστημα που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους, «κουμπώνει» στα στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από την αγορά, επιτρέποντας στη φορολογική διοίκηση να παρακολουθεί κάθε απόδειξη τη στιγμή ακριβώς που εκδίδεται.

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