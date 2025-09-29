Κυριάκος Πιερρακάκης: Νέες φοροελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων - Οι τρεις αλλαγές

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν στο Υπουργικό Συμβούλιο τα μέτρα της ΔΕΘ και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο σήμερα (29/09) για την επερχόμενη νέα φοροελάφρυνση για ιδιοκτήτες ακινήτων.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον Ant1 για τη μείωση των άμεσων φόρων, παρουσίασε τις νέες ρυθμίσεις που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή.

Αρχικά, το πρώτο μέτρο εστιάζει στις πολύτεκνες οικογένειες. Μέχρι σήμερα, η τριετής απαλλαγή από φόρους ενοικίων, ισχύει μόνο για ιδιοκτήτες που διαθέτουν προς μίσθωση ακίνητο έως 120 τμ. Αυτό αλλάζει, και το όριο σχεδιάζεται να αυξάνεται κλιμακωτά (δηλαδή πχ 15 ή 20 τμ επιπλέον) για κάθε παιδί.

Αναφορικά με το οικονομικό κίνητρο ενός ενοικιαστή προκειμένου να νοικιάσει το ακίνητο του σε δημοσίους υπαλλήλους (δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί, νοσηλευτές, στρατιωτικοί, σώματα ασφαλείας), οι οποίοι θέλουν το σπίτι για μικρό χρονικό διάστημα όπως πχ εξάμηνο, η τριετής απαλλαγή από φόρους θα ισχύει και για τους ιδιοκτήτες αυτούς, ακόμα και αν στα τρία χρόνια οι ενοικιαστές τους θα έχουν φύγει και θα έχουν έρθει άλλοι, επειδή πήραν μετάθεση.

Τέλος, σήμερα, για να έχει ένας ιδιοκτήτης τρία χρόνια φοροαπαλλαγή, που θα άνοιγε ένα σπίτι που ήταν πριν κλειστό επί τρία χρόνια (ή νοικιαζόταν σαν Airbnb), πρέπει να «κρατήσει» τον ενοικιαστή που θα βάλει στο σπίτι του, για τα τουλάχιστον τρία επόμενα χρόνια και έτσι χάνει την φοροαπαλλαγή. Πλέον, αυτό δε θα συμβαίνει.

Αν ο ενοικιαστής παραβιάσει τις συμφωνίες, ο ιδιοκτήτης δεν θα χάνει την φοροαπαλλαγή για όσο χρόνο έμεινε και πλήρωνε τα νοίκια ο μισθωτής του.