Το λάθος που κάνουμε με τον φούρνο τα Χριστούγεννα και «φουσκώνει» τον λογαριασμό ρεύματος

Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος με τον φούρνο που αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος τα Χριστούγεννα κάνουν όσοι ετοιμάζουν πλήθος εδεσμάτων για το τραπέζι των γιορτών.

Συγκεκριμένα, ενώ το φαγητό ψήνεται πολλοί ανοίγουν συχνά την πόρτα του φούρνου για να κοιτάξουν το φαγητό και να δουν αν ρόδισε, αν χρειάζεται γύρισμα και αν ψήνεται καλά.

Κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα, μεγάλη ποσότητα θερμότητας χάνεται και ο φούρνος δουλεύει ξανά για να αναπληρώσει τη θερμοκρασία που έχουμε προγραμματίσει. Έτσι, όταν έχουμε να μαγειρέψουμε πολλά και απαιτητικά φαγητά, όπως τα Χριστούγεννα, ο φούρνος λειτουργεί για πολλές ώρες συνεχόμενα.

Επιπλέον, όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα, το φαγητό χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ψηθεί και ο φούρνος καταναλώνει επιπλέον ρεύμα για να ξαναζεσταθεί, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός ρεύματος να «φουσκώνει».

Πώς πρέπει να ανοίγει ο φούρνος

Είναι αλήθεια ότι το να ανοίγει ο φούρνος για τον έλεγχο του φαγητού αποτελεί κάτι το αναγκαστικό, ειδικά όταν ετοιμάαζουμε κρέας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ανοίγουμε την πόρτα για να δούμε το ψητό σε συγκεκριμένα διαστήματα, όπως στη μέση του συνολικού χρόνου ψησίματος ή λίγο πριν το φαγητό είναι έτοιμο.

Χρήσιμα αποδεικνύονται και τα θερμόμετρα φαγητού, τα οποία επιτρέπουν να ελέγξουμε τη σωστή εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος χωρίς να το κόβουμε ή να το τρυπάμε επανειλημμένα. Επίσης, κάθε φορά που ανοίγουμε την πόρτα, πρέπει να είμαστε γρήγοροι γίνεται.