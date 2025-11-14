Λουκέτα: Αυξήθηκαν κατά 47,8% σε ένα τρίμηνο στην Ελλάδα - Η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Διπλή αρνητική πρωτιά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μετρά η Ελλάδα στα «λουκέτα» των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι εταιρικές χρεοκοπίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν με το ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ και το 3ο τρίμηνο αλλά και συνολικά από το 2021.
Τα «λουκέτα» το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφουν άνοδο κατά 47,8% μέσα σε ένα τρίμηνο και δη έναντι του δευτέρου τριμήνου του έτους. Το ποσοστό της Ελλάδας συνιστά τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ την «τριάδα της λυπητερής» συμπληρώνουν η Πολωνία και η Τσεχία. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, οι χρεοκοπίες των πολωνικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 17,3% έναντι του δευτέρου τριμήνου, ενώ τα εταιρικά «λουκέτα» στην Τσεχία ενισχύθηκαν κατά 17,2% μέσα σε ένα τρίμηνο.
