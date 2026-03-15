Ας μάθουμε το όνομα του δεύτερου πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο

Όταν μιλάμε για τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον πλανήτη, υπάρχουν κάποια συνήθη ονόματα που μας έρχονται στο μυαλό: Έλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος ή ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Επιχειρηματίες με ισχυρό αποτύπωμα παγκοσμίως και με καθαρή αξία αστρονομικών ποσών που συγκαταλέγονται κάθε χρόνο στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων του κόσμου.

Ο Έλον Μασκ αναδείχθηκε - και φέτος - ο πιο πλουσιότερος όλων σύμφωνα με το περιοδικό Forbes με περιουσία 839 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι των 342 δισεκατομμυρίων που συγκέντρωσε πέρυσι.

Ποιος είναι όμως ο επόμενος;

Ο άνθρωπος που έφτιαξε την πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης στον κόσμο

Ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον τεχνολογικό και επιχειρηματικό κλάδο τα τελευταία 28 χρόνια.

Ακούει στο όνομα Λάρι Πέιτζ και είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε το 1998 τη Google μαζί με τον συμφοιτητή του Sergey Brin. Οι δυο τους δημιούργησαν τον αλγόριθμο PageRank, ο οποίος έκανε τη Google να εμφανίζει πιο ακριβή αποτελέσματα αναζήτησης και να γίνει η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στον κόσμο αλλάζοντας παράλληλα τον τρόπο που όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο αναζητούν μια πληροφορία.

Γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 1973 στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα περιβάλλον μέσα στην τεχνολογία. Και οι δύο γονείς του ήταν επιστήμονες υπολογιστών, γεγονός που επηρέασε βαθιά το ενδιαφέρον του για την πληροφορική από πολύ μικρή ηλικία. Σπούδασε στο University of Michigan και αργότερα συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Stanford University, όπου γνώρισε τον Sergey Brin. Από τη συνεργασία τους γεννήθηκε μια ιδέα που θα άλλαζε για πάντα το διαδίκτυο.

Το 1998 οι δύο φοιτητές ίδρυσαν τη Google, δημιουργώντας έναν καινοτόμο αλγόριθμο αναζήτησης, τον PageRank, που ταξινομούσε τις ιστοσελίδες με βάση τη συνάφεια και τη δημοτικότητά τους.

Η Google εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς οργανισμούς στον κόσμο. Το 2015 δημιουργήθηκε η μητρική εταιρεία Alphabet, με τον Λάρι Πέιτζ να αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μέχρι το 2019.

Παρότι σήμερα δεν κατέχει εκτελεστικό ρόλο στην εταιρεία, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Alphabet και συνεχίζει να επηρεάζει τον τεχνολογικό κόσμο. Στη λίστα του Forbes τον είδαμε στη 2η θέση καθαρή περιουσία 257 δισεκατομμύρια δολάρια.