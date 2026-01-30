Μενού

Μικρές επιχειρήσεις: Χωρίς ΦΠΑ οι διασυνοριακές συναλλαγές έως 100.000 ευρώ

Oι αποφάσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για το θέμα.

Την πλατφόρμα για την εφαρμογή του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ για Μικρές Επιχειρήσεις» ενεργοποίησε η ΑΑΔΕ ανοίγοντας το δρόμο στις μικρές επιχειρήσεις για ευκολότερη δραστηριοποίηση στην ευρωπαϊκή αγορά, περιορίζοντας τα διοικητικά βάρη.

Με το νέο καθεστώς, καταργούνται εμπόδια που για χρόνια λειτουργούσαν αποτρεπτικά στις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

