Μπορείς να γεμίσεις το ψυγείο με 50 ευρώ; Ειδικοί δίνουν οδηγό για τα ψώνια

Με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να έχουν πάει την... ανηφόρα και τα βασικά είδη διατροφής να αυξάνουν ολοένα και τις τιμές τους, το να μπορέσει μία οικογένεια να «γεμίσει» το ψυγείο της, μοιάζει με ένα εξαιρετικά δύσκολο σταυρόλεξο. Την ίδια στιγμή, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ολοένα και περισσότεροι οδηγοί για «έξυπνα» ψώνια. Πώς, δηλαδή, να προετοιμαστείς για τα ψώνια σου σε ένα super market ώστε να ξοδέψεις όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, αποφεύγοντας πειρασμούς που οδηγούν σε περιττές αγορές.

Η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε σίγουροι πώς όντως αρκούν τα 50 ευρώ, ωστόσο εμείς συγκεντρώσαμε όλες αυτές τις οδηγίες προσπαθώντας να δημιουργήσουμε έναν «χάρτη» προετοιμασίας για τα ψώνια σε διατροφικά προϊόντα.

Προετοιμασία πριν από τα ψώνια

Κατάλογος εβδομαδιαίων γευμάτων : Σκέψου τι θα φας κάθε μέρα για πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο.

: Σκέψου τι θα φας κάθε μέρα για πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο. Λίστα αγορών : Γράψε μόνο τα απαραίτητα για να αποφύγεις περιττά έξοδα.

: Γράψε μόνο τα απαραίτητα για να αποφύγεις περιττά έξοδα. Έλεγχος προσφορών: Χρησιμοποίησε apps και φυλλάδια για να εντοπίσεις εκπτώσεις και προσφορές.

Τα τρόφιμα που πρέπει να αγοράσεις πρώτα

Για να μείνεις εντός προϋπολογισμού αλλά να μην θυσιάσεις τη διατροφή:

Η βάση: Ρύζι, μακαρόνια, όσπρια. Διαρκούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνα είτε συνδυαστικά με άλλες τροφές.

Φρούτα και λαχανικά εποχής : Πιο οικονομικά και πιο θρεπτικά.

: Πιο οικονομικά και πιο θρεπτικά. Πρωτεΐνη : Αυγά και γαλακτοκομικά για καθημερινή πρόσληψη ασβεστίου και πρωτεΐνης.

: Αυγά και γαλακτοκομικά για καθημερινή πρόσληψη ασβεστίου και πρωτεΐνης. Κρέας ή ψάρι (σε προσφορά): Προγραμματισμένα για 2-3 γεύματα την εβδομάδα.

(σε προσφορά): Προγραμματισμένα για 2-3 γεύματα την εβδομάδα. Κονσέρβες και κατεψυγμένα: Φασόλια, τόνος, λαχανικά. Ιδανικά για γρήγορα γεύματα και απόθεμα.

Τα κόλπα για να μείνεις εντός προϋπολογισμού

Τοπικά μάρκετ vs μεγάλα supermarkets : Συχνά βρίσκεις φθηνότερα φρούτα, λαχανικά και κρέας.

: Συχνά βρίσκεις φθηνότερα φρούτα, λαχανικά και κρέας. Αγορά χύμα : Ρύζι, όσπρια και ξηροί καρποί είναι φθηνότερα σε χύμα μορφή.

: Ρύζι, όσπρια και ξηροί καρποί είναι φθηνότερα σε χύμα μορφή. Προσφορές και loyalty cards: Κάρτες επιβράβευσης και κουπόνια μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο το κόστος.

Μην ξεχνάς, προγραμματίζοντας τα γεύματα με τα ίδια υλικά, μειώνεις τα απορρίμματα και εξοικονομείς χρήματα. Με λίγη οργάνωση και στρατηγικές επιλογές, μπορείς να γεμίσεις το ψυγείο σου για μια ολόκληρη εβδομάδα αν όχι με 50 ευρώ, τουλάχιστον με οικονομικό τρόπο. Διατηρώντας, παράλληλα την ποιότητα και τη θρεπτική αξία των τροφών. Φτιάξε τη λίστα σου, τσέκαρε προσφορές και ξεκίνα...