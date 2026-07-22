Νέα «έκρηξη» στις τιμές των καυσίμων - Ξεπέρασε τα 95 δολάρια το αργό

Νέα έκρηξη στις τιμές των καυσίμων, μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Το Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια ανά βαρέλι, για πρώτη φορά εδώ και έξι εβδομάδες, εξαιτίας της σύρραξης στην Μέση Ανατολή που δημιουργεί ανησυχίες για μαροχρόνιο αποκλεισμό των εξαγωγών των υδρογονανθράκων της περιοχής.

Περί τις 12:45 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε αύξηση κατά 4,41% στα 95,02 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το West Texas Intermediate, παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε αύξηση κατά 4,35% στα 88,16 δολάρια/βαρέλι.

Η ένταση για τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια οδό κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, οδήγησε στην αναζωπύρωση του πολέμου την 7η Ιουλίου κι έκανε κομματάκια το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», της συμφωνίας που υπέγραψαν στα μέσα Ιουνίου οι δυο πλευρές.

Συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Σημειώνεται πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν βομβαρδισμούς τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ιράν, όπου κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «δεν έχει τελειώσει» ακόμη με την Ισλαμική Δημοκρατία, το κόστος του πολέμου εναντίον της οποίας συνεχίζει να αυξάνεται.

Για 11η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε βομβαρδισμούς στην επικράτεια του Ιράν ώστε κατ’ αυτές να μειωθεί η «ικανότητά» του «να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Λίγες ώρες πριν από τους νέους βομβαρδισμούς, που άρχισαν στις 02:00 (ώρα Ελλάδας), ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως ο στρατός του θα επιτεθεί «πολύ σύντομα» σε υπόγεια εγκατάσταση στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό Ιράν, τονίζοντας πως «δεν έχουμε τελειώσει» τη σύγκρουση.

Η Τεχεράνη ανταποδίδει καθημερινά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες της περιοχής, συμμάχους των ΗΠΑ, ενώ έχει κλείσει το στενό του Ορμούζ, όπου έπληξε τις τελευταίες ημέρες αρκετά εμπορικά πλοία.