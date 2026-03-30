Νέα ύψη για βενζίνη και καύσιμα: Σταθερά πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στη Θεσσαλονίκη

Χωρίς «φρένο» συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών στα καύσιμα και τη βενζίνη, με τον πόλεμο να μαίνεται στη Μέση Ανατολή. Στην αντλία, ο Μάρτιος κλείνει με μεγάλες αυξήσεις, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass.

Χαρακτηριστική η ειρωνεία πως οι οδηγοί διανύουν τώρα περισσότερα χιλιόμετρα, απλά για να βρουν το πρατήριο με τη φθηνότερη βενζίνη, καθώς οι καθημερινές μετακινήσεις έχουν μετατραπεί σε...«ακριβό σπορ».

Αρκετοί μάλιστα είναι αυτοί που όπως μετέφεραν στην ΕΡΤ, αναγκάζονται να «κόψουν» από αλλού, ώστε να μπορέσουν να βάλουν καύσιμα στα οχήματά τους.

Στη Θεσσαλονίκη η αμόλυβδη βενζίνη έχει αγγίξει πλέον τα 2 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις κατά ελάχιστα το έχει ξεπεράσει. Ωστόσο, το ντίζελ είναι αυτό το οποίο «καίει», καθώς έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2-2.10 ευρώ, σε κάποια πρατήρια το βρίσκεις με 2,46, ενώ το ενισχυμένο είναι στα 2,35 ευρώ.