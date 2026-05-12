Νέες συλλογικές συμβάσεις για 400.000 εργαζόμενους - Τι θα γίνει με μισθούς και επιδόματα

Δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων, με την απόφαση να αφορά πάνω από 400.000 εργαζόμενους.

Αυτές οι δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20%, πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Οι προβλέψεις για τους μισθούς και επιδόματα

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Εργασίας, αυτή που αφορά στον κλάδο του επισιτισμού προβλέπει βασικό μισθό από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ, αυξημένο δηλαδή έως 19,6% σε σχέση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας (πάνω από 400.000) ισχύει από 1.4.2026 έως 31.3.2028 και προβλέπει, επίσης, επιπλέον παροχές για τους εργαζόμενους, όπως επίδομα γάμου με προσαύξηση 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης μέχρι 15% και επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%.

Παράλληλα, η συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων αφορά 6.000 εργαζόμενους, ενώ με τον μηχανισμό επέκτασης, ο αριθμός των ωφελημένων εργαζομένων αυξάνεται κατά 17.000 εργαζόμενους, σε συνολικά 23.000.

Προβλέπει κατώτατα ημερομίσθια αυξημένα έως 7,2% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο με τη συνολική αύξηση να ανέρχεται στο 9,2% σε βάθος τριετίας.

Αφορά την περίοδο 1.1.2026 μέχρι 31.12.2028 και προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση επιπλέον παροχές όπως επίδομα γάμου με προσαύξηση 10%, επίδομα εκπαίδευσης με προσαύξηση έως 10% καθώς και προσαύξηση 20% για αρχιτεχνίτες.

«Η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε δύο εξαιρετικά μεγάλους κλάδους εργαζομένων και μάλιστα με κατώτατο μισθό αυξημένο κατά έως και 20% σε σχέση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, είναι η απτή απόδειξη για την τεράστια σημασία και χρησιμότητα που έχει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Παράλληλα επιβεβαιώνει πλήρως ότι ο κατώτατος μισθός είναι απλά ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους και μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, οι οποίες θα μπορούν να προβλέπουν συνολικά διαρκώς βελτιούμενους όρους εργασίας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.