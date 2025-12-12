Ο προϋπολογισμός για το 2026: Πώς διαμορφώνονται μισθοί, ακρίβεια και επενδύσεις

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε χρέη γενικού εισηγητή για να παρουσιάσει πώς έχει δοαμορφωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

Κατά τις εναρκτήριες δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο σχέδιο ως έναν «προϋπολογισμό – βατήρα, αφετηρία προς τη νέα εποχή. Ένα ιστορικό παράθυρο αχαρτογράφητο ως προς την κατεύθυνση του».

«Η Ελλάδα πετυχαίνει μείωση χρέους κι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση ως προς την ψηφιοποίηση του Κράτους της, όταν η Γαλλία εξελίσσεται διαφορετικά», είπε ακόμα.

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη και ΑΕΠ

Για το 2026 έχουν δρομολογηθεί μέτρα 1,76 δισ ευρώ για το δημογραφικό πρόβλημα, με προτάσεις για τους ενστόλους, για τους συνταξιούχους. Με νέες αυξήσεις εισοδημάτων.

Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει για 6ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και σε 2,4% το 2026 έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη, αντίστοιχα.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026.

Από το 2019 έως το 2026 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές – ένας δείκτης σύγκλισης και συνοχής – έχει αυξηθεί στη χώρα μας κατά 15,7% ενώ στην Ευρωζώνη κατά 5,35%.

Το 2026 οι καθαρές αμοιβές θα έχουν αυξηθεί κατά 32% συγκριτικά με το 2019, όταν η σωρευτική αύξηση πληθωρισμού ήταν 22,1%. Ο δε κατώτατος μισθός θα είναι το 2026 κατά 40% αυξημένος από το 2019.

Προϋπολογισμός 2026: Επενδύσεις

Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026, με ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2026, με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025.

Η ανωτέρω αύξηση των επενδύσεων είναι πολλαπλάσια αυτής του μέσου όρου της Ευρωζώνης, που εκτιμάται σε 2,2% για το 2025 και σε 2,5% για το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 16,4% το 2025 σε 17,7% το 2026. Όταν το 2019 ήταν στο 11%.

Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 64%, με 60.000 νέες θέσεις στην εγχώρια βιομηχανία, με τόνωση των εξαγωγών και της παραγωγής. Δεν είναι τυχαίο πως οι εξαγωγές μας στα τρόφιμα αυξήθηκαν στην 5ετία 2019- 2024 κατά 73%.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,7% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ. αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το χρέος θα διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 140%, με την πρόβλεψη να διαμορφώνεται σε 138,2%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010 και στόχο να πάει στο 119% το 2029.

Προϋπολογισμός 2026: Ακρίβεια και μισθοί

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το 2026 επικεντρώνονται σε δύο πυλώνες

στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας.

Υπάρχουν νέα κίνητρα στην αγορά εργασίας, με αυξήσεις μισθών και παραγωγικότητας.

Υπάρχουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, για αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης, για την ενίσχυση ειδικών μισθολογίων και την αύξηση των συντάξεων.

Προβλέπονται, επίσης, μέτρα για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και μέσω φορολογικών κινήτρων και παρεμβάσεων υπέρ των ακριτικών περιοχών.

Επιπλέον, εισάγονται νέες φορολογικές και επενδυτικές διευκολύνσεις για στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας,

Προϋπολογισμός 2026: Κράτος Πρόνοιας

Οι δαπάνες για το υπουργείο Υγείας από 4,1 δις. Ευρώ το 2019 το 2026 θα φθάσουν στα 7,8 δις. Ευρώ, σχεδόν διπλασιασμένες. Στο υπουργείο Άμυνας από 3,5 δις. Ευρώ το 2019 θα πάνε το 2026 στα 7 δις. Ευρώ.

Αύξηση θα υπάρξει και για τους πόρους της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του πολίτη, της δαπάνης των συντάξεων κατά 21,8%, των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ κι αυτών της ανεργίας, όπως και των Δημοσίων επενδύσεων.

Οι πυλώνες στους οποίους εντάσσονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ είναι οι εξής:

Πράσινη μετάβαση,

Ψηφιακή μετάβαση,

Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή,

Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την ένταξη 836 έργων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,

την ενεργειακή ανακαίνιση κατοικιών

την αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων του δημόσιου τομέα,

τις νησιωτικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις,

τις επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας,

την προστασία των δασών, την κατασκευή αυτοκινητόδρομων και έργων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας,

την αποκατάσταση του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου ,

την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό νοσοκομείων,

την υλοποίηση της στρατηγικής για την αριστεία στα πανεπιστήμια και την καινοτομία καθώς και την επανακατάρτιση εργαζόμενων