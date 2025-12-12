ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα Αποστολάκη - Λαζαρίδη στην Εξεταστική - «Είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη»

Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τόσο τη χθεσινή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως Φραπέ, όσο και τις 15 συλλήψεις στην Κρήτη από την Οικονομική Αστυνομία για παράνομες επιδοτήσεις.

Έντονη ήταν η αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, στην αναφορά της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας αγροτοσυνδικαλιστής μέλος της ΝΔ, σημειώνοντας ότι στο κόμμα της διαγράφεται αμέσως.

«Από τις συλλήψεις αποδεικνύεται ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε όμως η κυρία Αποστολάκη ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι μέλος της ΝΔ. Μεταξύ όμως αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη καθώς και η σύζυγος του. Θα τον διαγράψει; Θα παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης, επιδεικνύοντας στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, φωτογραφία τους από τον γάμο.

Απαντώντας η κυρία Αποστολάκη, επισήμανε ότι «σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής εμείς».

Ταυτόχρονα κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «χθες προστάτευσε και υπέθαλψε τον Γιώργο Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», και άφησε αιχμές κατά του κ. Λαζαρίδη, σημειώνοντας ότι της συνεδρίασης προεδρεύει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

«Η κυρία Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης.

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι καταθέτει στην Εξεταστική «τη φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κ. Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί και περιμένουμε να μας απαντήσει δημόσια».

Λίγο αργότερα ο κ. Λαζαρίδης επανήλθε στο θέμα τονίζοντας ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς την κουμπαριά του κ. Ανδρουλάκη με τους Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

«Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βγει, όχι με διαρροές, και να μας πει και να παραδεχθεί ότι είναι κουμπάροι με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα» τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Υποστήριξε ακόμα ότι «όχι μόνο είναι κουμπάροι αλλά και οι δυο έχουν συνυπογράψει δήλωση υποστήριξης του Νίκου Ανδρουλάκη μαζί με άλλους 128 νέους επιστήμονες από το Ηράκλειο για την ηγεσία του Κινήματος».

Πυρά Ζ.Κωνσταντοπούλου κατά ΝΔ και Αποστολάκη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβαση της επιτέθηκε τόσο στη ΝΔ όσο και στο ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου «η ΝΔ συνεχίζει να προστατεύει και να υποθάλπει έναν εγκληματία, τον Γ. Ξυλούρη ο οποίος απείλησε και την ίδια ότι θα της στρίψει το λαρύγγι και θα τη σκοτώσει» ενώ τα πυρά της έστρεψε και κατά του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Λυπάμαι που επιλέγετε να σύρεστε σε βεντέτα με τις κουμπαριές, την ώρα που κάνετε χατίρια στη ΝΔ, αρνούμενοι να συμπράξετε με την αντιπολίτευση για σύλληψη του ”Φραπέ”».

«Ο τρόπος με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ ασκεί τα καθήκοντά του δεν εξαρτάται από την αποδοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δίνουμε μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο σκάνδαλο», της απάντησε η κυρία Αποστολάκη.