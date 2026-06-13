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Οχήματα: Με τεχνητή νοημοσύνη ο έλεγχος των προστίμων - Ψηφιακός «βοηθός» στις ενστάσεις

Η νέα πλατφόρμα ΑΙ θα αναλάβει την επεξεργασία των στοιχείων και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τους κατόχους οχημάτων.

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κίνηση διόδια
Κίνηση σε διόδια (φωτογραφία αρχείου) | Eurokinissi / Δήμητρα Κούτρα
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Με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης θα εξετάζονται οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων, απλήρωτων τελών κυκλοφορίας, μη διενέργειας τεχνικού ελέγχου και παράνομης ακινησίας οχημάτων.

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