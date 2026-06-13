Οχήματα: Με τεχνητή νοημοσύνη ο έλεγχος των προστίμων - Ψηφιακός «βοηθός» στις ενστάσεις

Με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης θα εξετάζονται οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων, απλήρωτων τελών κυκλοφορίας, μη διενέργειας τεχνικού ελέγχου και παράνομης ακινησίας οχημάτων.
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