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Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν: Η Cosmote άλλαξε όνομα - Το μέρισμα και οι επόμενες κινήσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, ανακοίνωσε από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων τη μετονομασία της Cosmote Telekom.

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Cosmote | Eurokinissi
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«Το 2025 ενώσαμε τις δυνάμεις της Cosmote με την Deutsche Telekom. Φέτος προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα με τη μετονομασία της Cosmote Telekom σε Telekom, ώστε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική μίας από τις κορυφαίες μάρκες στον κόσμο και να εδραιώσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως μέλος ενός πανίσχυρου ομίλου με ευρύ διεθνές αποτύπωμα».

Με τα λόγια αυτά ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, ανακοίνωσε από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων την πολυσυζητημένη μετονομασία της Cosmote Telekom σε Hellenic Telekom ή Telekom Greece ή Telekom Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες στην αγορά.

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