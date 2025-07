Οι «χρυσές» δουλειές των Αντετοκούνμπο - Σε ποιος κλάδους έχουν επεκταθεί

Συνεχή… «τρίποντα» βάζουν στο επιχειρηματικό «court» τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, με τους κορυφαίους αθλητές να επενδύουν σε νέα επιχειρηματικά πεδία, κατορθώνοντας να πρωτοστατούν και εκτός των γηπέδων.

Η τελευταία κίνηση της οικογένειας Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με το insider.gr, αφορά στον κλάδο των ακινήτων και έρχεται να προστεθεί στο φιλόδοξο επιχειρηματικό παζλ των διάσημων αθλητών, που έχουν ήδη επενδύσει στους κλάδους του κρασιού και του retail.

H νέα εταιρεία των Αντετοκούνμπο

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, στις 3 Ιουλίου ιδρύθηκε, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η Synergy Care Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 60.000 ευρώ και έδρα τον δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

Ως κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ορίζεται η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, ενώ στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, εταιρειών επενδύσεων, πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα, καθώς και εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Μοναδικός μέτοχος της Synergy Care είναι η εταιρεία Antetokounbros Limited, εμφανίζεται ο Εμέκα Αντετονκούμπο και δη ο μικρότερος εκ των τεσσάρων αδελφών Αντετοκούνμπο, ο Άλεξ Εμέκα Αντετονκούμπο.

«Αυτοκρατορία» Αντετοκούνμπο στο real estate

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι κορυφαίοι αθλητές δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων.

Ήταν λίγο πριν την εκπνοή του 2024 όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά του εμπορικού κέντρου Village στο Ρέντη – ενός πραγματικού σημείου αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Μια εξαγορά την οποία υλοποίησε μια κοινοπραξία (joint venture) ιδιωτών επενδυτών, στην οποία συμμετέχει ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικός μέτοχος της Premia Properties ΑΕΕΑΠ, Ηλίας Γεωργιάδης, η Premia μέσω θυγατρικής, ο Γιώργος Πάνου, o Γιάννης Κωνσταντίνου -κάτοικος ΗΠΑ, ο Άλεξ Παπακωνσταντίνου, κάτοικος Σουηδίας και τα αδέλφια Αντετοκούνμπο.

Ειδικότερα, η εταιρεία Renti to Go απέκτησε το 100% των μετοχών της Trivillage Developments Greece Single Member S.A. η οποία έχει στην κατοχή και εκμετάλλευση της το εμπορικό κέντρο Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής.

Το τίμημα ανήλθε στα 14,1 εκατ. ευρώ, ενώ το ακίνητο διαθέτει μικτή επιφάνεια κτισμάτων 49.000 τ.μ. επί οικοπέδου 36 στρεμμάτων και σήμερα λειτουργεί ως entertainment park με βασικό μισθωτή τη Village Cinema.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ηλία Γεωργιάδη έχει στόχο να αναβαθμίσει το γνωστό συγκρότημα και να δημιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή ένα πρότυπο sports and entertainment center (κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας) και ένα σημείο συνάντησης για οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους.

«Είμαστε χαρούμενοι για την επέκταση της συνεργασίας μας με την οικογένεια Αντετοκούνμπο στο real estate σε ένα τέτοιο σημαντικό ακίνητο όπως το Village Cinema Ρέντη αλλά και για τη συμμετοχή νέων ιδιωτών επενδυτών. Με το όραμα του Γιάννη και του Θανάση και τις δικές μας γνώσεις στο κλάδο του real estate θα αναζωογονήσουμε το γνωστό σημείο και θα το μετατρέψουμε σε entertainment sports park», σημείωνε, από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης.

Οι επενδύσεις των Αντετοκούνμπο στο κρασί

Ωστόσο, η συνεργασία της οικογένειας Αντετοκούνμπο με τον Ελληνοσουηδό επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη για το φιλόδοξο project στο real estate δεν είναι η παρθενική, αφού έχουν προηγηθεί οι κοινές τους επενδύσεις στον κλάδο του κρασιού.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, ο Ηλίας Γεωργιάδης μαζί με τον αδελφό του Θωμά, μέσω της Sterner Stenhus Greece, προχώρησαν στη σύσταση της Ελληνικά Οινοποιεία, μιας εταιρείας συμμετοχών που αποτελεί ορμητήριο για επενδύσεις στον κλάδο του ελληνικού κρασιού.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, δε, έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μέσω της εταιρείας-ναυαρχίδας τους ANTE INC., αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Ελληνικά Οινοποιεία και να αποκτήσουν το 10% περίπου αυτής «οδηγούμενοι από το βαθύ ενδιαφέρον για τη γεωργία, το πάθος για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων διεθνώς και την επιθυμία να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός ιστορικού τομέα όπως αυτός της οινοποίησης».

Ταυτόχρονα, τον Ιανουάριο του 2025, οι επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικοί μέτοχοι της Premia Properties ΑΕΕΑΠ έγιναν οι νέοι ιδιοκτήτες και της Σεμέλη Οινοποιητική, συμφερόντων μέχρι τότε της οικογένειας Σάλλα.

Λίγο νωρίτερα και δη στις αρχές του 2024 η Premia προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ, με στόχο να αναπτύξουν περαιτέρω τους αμπελώνες Navarino Vineyards που βρίσκονται στην Costa Navarino στη Μεσσηνία και δη να δημιουργήσουν μέσω μιας νέας επένδυσης, ένα πρότυπο και σύγχρονο οινοποιείο.

Οι επενδύσεις στην ένδυση

Το 2023, τα αδέλφια Αντετοκούνμπο ανακοίνωσαν τη λειτουργία του νέου τους καταστήματος ένδυσης στην καρδιά της Αθήνας. Ο λόγος για το δεύτερο κατάστημα Antetokounbros που φέρει την υπογραφή των κορυφαίων αθλητών και το οποίο βρίσκεται Ερμού 23-25, ενώ φιλοξενείται στο κατάστημα της γνωστής εταιρείας Zoulovits.

Το ταξίδι των αδελφών Αντετοκούνμπο στη μόδα ξεκίνησε από το εμβληματικό κατάστημα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ενώ ακολούθησε το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Milwaukee, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν τον Οκτώβριο του 2023.

Το AntetokounBros Store βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Trade Hotel (420-434 W. Juneau Ave). Η επωνυμία επεκτείνεται επίσης με μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου www.antetokounbros.com.