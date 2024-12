Οι μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες αλυσίδες μπεργκεράδικων στον κόσμο

Συχνά δέχονται κριτική για την ποιότητά τους, ενώ δεν λείπουν ακόμα και οι θάνατοι καταναλωτών εξαιτίας μολυσμένων τροφίμων. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αλυσίδες μπεργκεράδικων στον πλανήτη έχουν αγαπηθεί από την πλειοψηφία του δυτικού κόσμου, καθώς προσφέρουν «τίμιο», νόστιμο και φθηνό φαγητό σε πολύ γρήγορο χρόνο.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες αλυσίδες μπεργκεράδικων στο κόσμο. Η απάντηση για το Top-5 έρχεται από το franchisechatter.com.

McDonald's

Ο «βασιλιάς», ο απόλυτος κυρίαρχος, ο πρωτοπόρος, που ωστόσο έχει δεχθεί έντονη κριτική.

Τα McDonald's είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα fast food στον κόσμο, που εκτιμάται ότι εξυπηρετεί περισσότερους από 69 εκατομμύρια πελάτες καθημερινά σε πάνω από 100 χώρες.

Το πιο γνωστό franchise με μπέργκερ στον πλανήτη διέθετε περισσότερα από 40.000 καταστήματα το 2021.

Τα McDonald's είναι περισσότερο γνωστό για τα χάμπουργκερ, τα cheeseburgers και τις τηγανιτές πατάτες, αν και το μενού τους περιλαμβάνεικοτόπουλο, ψάρι, φρούτα και σαλάτες.

Το προϊόν με τις περισσότερες πωλήσεις είναι οι τηγανητές πατάτες και ακολουθεί το Big Mac.

Η McDonald's είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιωτικός εργοδότης στον κόσμο με 1,7 εκατομμύρια υπαλλήλους (πίσω από τη Walmart με 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενους), η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στα franchise του εστιατορίου.

Τα McDonald's έχουν δεχθεί σφοδρές πικρίσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των προϊόντων τους στην υγεία των καταναλωτών. Πρόσφατα άλλωστε στις ΗΠΑ, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας βακτηρίου σε μπέργκερ.

Η McDonald's ιδρύθηκε από τους αδελφούς Richard και Maurice McDonald στο Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόρνια το 1940 και στη συνέχεια αγοράστηκε από τον Ray Kroc το 1955. Η ιστορία της εταιρείας έχει αποτυπωθεί σε μια εξαιρετική ταινία, το The Founder του 2016.

Να σημειωθεί ότι 27.448 καταστήματα McDonald's βρίσκονται εκτός των ΗΠΑ.

Burger King

Τα Burger King βρίσκονται στη δεύτερη θέση, αρκετά πίσω από τα McDonald's.

Σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι από 11 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται ένα εστιατόριο Burger King κάθε μέρα.

Παρότι η αλυσίδα είχε τα πάνω και τα κάτω της, μια από τις πιο έξυπνες κινήσεις ήταν η εισαγωγή του σλόγκαν Have it your way το 1974, που επέτρεπε στους πελάτες να προσαρμόσουν τις παραγγελίες τους.

Μια άλλη διάκριση των Burger King είναι ότι ενώ οι περισσότερες αλυσίδες τηγανίζουν τα μπέργκερ, η BK τα ψήνει.

Τα κέρδη της εταιρείας ήταν 386 εκατομμύρια δολάρια το 2023.

Με έδρα τη Φλόριντα, η Burger King ιδρύθηκε το 1953 ως Insta-Burger King.

Στα τέλη του 2010, η 3G Capital της Βραζιλίας απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο της εταιρείας σε αντί 3,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο αριθμός των καταστημάτων ανέρχεται σήμερα σε 19.384, που βρίσκονται σε 100 διαφορετικές χώρες.

Wendy's

Το Wendy's, που αγαπήθηκαν αρκετά στην Ελλάδα, είχαν έσοδα 12,5 δισ. δολάρια το 2021.

Η αμερικανική αλυσίδα ιδρύθηκε από τον Dave Thomas στις 15 Νοεμβρίου 1969, στο Κολόμπους του Οχάιο.

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Wendy's ήταν η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα φαστ φουντ για χάμπουργκερ στον κόσμο με 6.711 τοποθεσίες, μετά τα McDonald's και τα Burger King.

Στις 2 Νοεμβρίου 2023, υπήρχαν 7.166 καταστήματα Wendy's, το 83% των οποίων βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα Wendy's είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες για τα «παλιομοδίτικα» τετράγωνα μπιφτέκια του και το παχύρρευστο παγωμένο γαλακτοκομικό του επιδόρπιο Frosty, μαζί με το εξαιρετικά δημοφιλές «Where's the beef?», καμπάνια της δεκαετίας του 1980 με πολλές διαφημίσεις.

Αν και η αλυσίδα βρίσκεται πολύ πίσω από τα δύο κορυφαία franchise burger, όσον αφορά τον αριθμό των καταστημάτων, η σταθερή θέση νούμερο τρία δεν απειλείται.

Μάλιστα, υπήρξαν χρόνια κατά τα οποία τα έσοδα των Wendy's ξεπέρασαν τις πωλήσεις των Burger King.

Sonic Drive-In

Τα καταστήματα Sonic Drive-In μοιάζουν με εστιατόρια της δεκαετίας του 1950.

Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν από το αυτοκίνητό τους, μέσω ενδοσυνεννόησης σε καταστήματα που μοιάζουν με τροχόσπιτα.

Αυτή είναι μια από τις αλυσίδες εστιατορίων που σημείωσαν τεράστια ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας χάρη στο μοντέλο του drive-in.

Προσφέρει επίσης μια ευρύτερη επιλογή ειδών που δεν προσφέρονται στα μενού των τριών μεγάλων αλυσίδων χάμπουργκερ.

Ιδρύθηκε από τον Troy Smith στο Shawnee της Οκλαχόμα το 1953. Να σημειωθεί ότι τα καθαρά έσοδα το 2016 ανέρχονταν σε 64,067 εκατομμύρια δολάρια.

Ο αριθμός των καταστημάτων παρέμεινε σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια και σήμερα ανέρχεται σε 3.521, εκ των οποίων 326 ανήκουν στην εταιρεία και όλα βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Jack in the Box

Το Jack in the Box είναι μια αλυσίδα μπέργκερ που έχει ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της με προϊόντα που δεν βρίσκονται σε άλλα μενού.

Μάλιστα, το προϊόν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν πάντα το τάκο του, το οποίο βρίσκονταν στο μενού από την πρώτη στιγμή.

Προσφέρει επίσης μπουρίτο και ρολά αυγών.

Οι πελάτες θα βρίσκουν πάντα περίπου μια ντουζίνα διαφορετικά signature burgers στο μενού, μερικά από τα οποία αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου καθώς η εταιρεία δημιουργεί νέες προσφορές.

Αφού σχεδόν καταστράφηκε μετά από μια σειρά θανάτων από E. coli το 1993 και ασθενειών που προκλήθηκαν από το φαγητό της, η αλυσίδα έκανε μια μεγάλη επιστροφή με χιουμοριστικές διαφημίσεις που παρουσίαζαν τον χαρακτήρα του Jack με το κεφάλι του για μπάλα του πινγκ-πονγκ.

Ιδρύθηκε από τον Robert Peterson στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια το 1951 και ο αριθμός των καταστημάτων ανέρχεται σήμερα σε 2.191.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 4.1 δισ. δολάρια το 2021.