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Οι περιοχές με την ακριβότερη βενζίνη: Ποια εβδομάδα του Αυγούστου η μέση πανελλαδική τιμή θα πέσει κάτω από 2 ευρώ

Στα ύψη είναι οι τιμές της βενζίνης εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ποια εβδομάδα τουπ Αυγούστου αναμένεται να πέσουν οι τιμές.

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Στιγμιότυπο από βενζινάδικο
Στιγμιότυπο από βενζινάδικο | Eurokinissi
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Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στα ύψη έχουν φτάσει οι τιμές των καυσίμων και το μεγάλο στοίχημα είναι αν τελικά θα πέσει η πανελλαδική τιμή κάτω από 2ευρω/λίτρο. 

Ιδιαίτερα αυξημένη παρατηρείται η τιμή στα νησιά, με περιοχές αυτό το μήνα να έχουν αγγίξει ακόμη και τα 2,5ευρώ/λίτρο.

Η αμόλυβδη, όπως δείχνουν στοιχεία που ανέδειξε ο ANT1, στις Κυκλάδες κυμαίνεται στα 2,45ευρώ/λίτρο, στα Δωδεκάνησα 2,42ευρώ/λίτρο, στη Λευκάδα 2.46ευρώ το λίτρο. 

Ωστόσο οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να πέσει από τη δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου, κάτω από 2 ευρώ, στα 1,98-1,99 ευρώ, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο Αναστάσιος Παρφαλίδης, ιδιοκτήτης πρατηρίου στη Θεσσαλονίκη που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό.

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