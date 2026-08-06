Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στα ύψη έχουν φτάσει οι τιμές των καυσίμων και το μεγάλο στοίχημα είναι αν τελικά θα πέσει η πανελλαδική τιμή κάτω από 2ευρω/λίτρο.

Ιδιαίτερα αυξημένη παρατηρείται η τιμή στα νησιά, με περιοχές αυτό το μήνα να έχουν αγγίξει ακόμη και τα 2,5ευρώ/λίτρο.

Η αμόλυβδη, όπως δείχνουν στοιχεία που ανέδειξε ο ANT1, στις Κυκλάδες κυμαίνεται στα 2,45ευρώ/λίτρο, στα Δωδεκάνησα 2,42ευρώ/λίτρο, στη Λευκάδα 2.46ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να πέσει από τη δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου, κάτω από 2 ευρώ, στα 1,98-1,99 ευρώ, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο Αναστάσιος Παρφαλίδης, ιδιοκτήτης πρατηρίου στη Θεσσαλονίκη που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό.